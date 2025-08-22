Aeroportul Internațional Iași anunță patru destinații noi din toamnă

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 august 2025, 11:56

Zborurile către Copenhaga vor fi reluate începând cu 27 octombrie, iar pe 28 octombrie vor fi lansate cursele spre Praga și Valencia. Din 9 decembrie, compania Wizz Air va opera și primul zbor către Pescara, în Italia.

Tot în octombrie, compania Animawings va inaugura ruta directă Iași–Istanbul.

Anterior, pe 19 septembrie, Flydubai va efectua primul zbor spre Dubai.

În sezonul de toamnă, de pe Aeroportul Iași vor opera șapte companii aeriene, cu zboruri regulate către 29 de destinații internaționale. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)