”A Western–Eastern Dream: QAYEQ” deschide noul sezon Classix Concerts. O aventură între tradiție și contemporaneitate, la Iași și București.

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2025, 07:01 / actualizat: 9 octombrie 2025, 9:20

Seria Classix Concerts revine în această toamnă cu o incursiune sonoră între tradiție și improvizație, semnată de tânăra artistă iraniană Avin Ahmadi (IR/AT).

Muziciană stabilită la Viena, interpretă la oud, compozitoare și vocalistă, Avin prezintă în România proiectul „A Western–Eastern Dream: QAYEQ”, un recital ce explorează legătura dintre cultura persană și expresia muzicală contemporană.

Turneul va debuta pe 16 octombrie 2025 la MINA Museum București, primul muzeu imersiv din România, și va continua pe 17 octombrie la Iași, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, una dintre cele mai elegante și încărcate de istorie săli de concert din țară.

Proiectul „Qayeq”, termen care în persană înseamnă „plută”, simbolizează o traversare poetică între Orient și Occident, un drum al emoției, libertății și introspecției. În acest demers sonor, fiecare lucrare devine o plutire printre valuri de sunet și tăcere, între memorie și descoperire. Programul include lucrări compuse de Avin Ahmadi: The edges, Fowj fowj, Dopelk, Fairy, May, Horses și o piesă de Improvisation, fiecare marcând o etapă distinctă în explorarea dialogului dintre cele două lumi.

La București, concertul va depăși granițele muzicii și se va transforma într-o experiență senzorială complexă. În cadrul MINA Museum, proiecțiile video și designul de lumini vor amplifica intensitatea și delicatețea fiecărui moment sonor, în timp ce arhitectura muzeului va deveni parte vie a spectacolului. În Iași, recitalul va aduce aceeași aventură sonoră într-un cadru simbolic al culturii românești, Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași, unde acustica, lumina și atmosfera solemnă vor crea un spațiu de reflecție și emoție autentică.

Născută în Teheran în 2004, Avin Ahmadi face parte din noul val de artiști care redefinesc limbajul muzical prin fuziunea dintre tradiție și libertatea expresiei contemporane. Prin creațiile sale, ea transformă concertul într-un spațiu al poeziei și al autenticității, unde sensibilitatea individuală devine punte între lumi. De la rădăcinile sale persane până la influențele vieneze, parcursul artistic al Avinei vorbește despre curaj, vulnerabilitate și dorința de a crea conexiuni culturale prin muzică.

Cele două concerte A Western–Eastern Dream: QAYEQ sunt organizate de Asociația Industrii Creative și Showberry, în parteneriat cu Forumul Cultural Austriac București și cu sprijinul DAC Music Performance.

Biletele sunt disponibile pe bilete.classix.ro.

Pentru a fi la curent cu ultimele noutăți ale festivalului, iubitorii muzicii clasice se pot abona la newsletter-ul dedicat disponibil pe classix.ro și pot urmări canalele de social media oficiale ale Classix.

Despre Classix

Classix este un brand cultural care redefinește experiența muzicii clasice prin inovație, interdisciplinaritate și accesibilitate. Fondat în Iași, România, Classix își propune să repoziționeze muzica clasică, asociată tradițional cu elitele, într-un spațiu deschis unui public curios, pasionat și divers. Prin integrarea tehnologiilor din industriile creative și a artelor new media, Classix transformă concertul clasic într-o experiență relevantă pentru publicul contemporan.

Misiunea sa este de a forma o nouă generație de public, cu interese culturale și intelectuale vaste, contribuind la revitalizarea culturală a Europei de Est și la promovarea diversității prin punerea în dialog a tradițiilor naționale și europene. Classix înseamnă festivalul internațional de la Iași, seria de concerte Classix Concerts, programul educațional Classix in Art, platforma interdisciplinară Classix in Focus și laboratorul de creație Classix Lab, un univers al angajamentului cultural și al colaborării artistice.

Asociația Industrii Creative este organizator al festivalurilor Rocanotherworld și Classix din Iași, având drept scop revitalizarea culturală a orașului, angrenarea comunităților creative și implicarea în viața civilă a societății prin acțiuni care promovează spiritul proactiv, contributiv și participativ.

Showberry, membru AROC (Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale), este un startup câștigător al programului Investește în oameni!. Din 2015 dezvoltă proiecte culturale și creative, fiind unul dintre principalii promotori de concerte publice și evenimente tematice din regiunea de nord-est a României. Din 2016 este co-organizator al festivalului Rocanotherworld, iar din 2020 al Classix Festival, alături de Asociația Industrii Creative.