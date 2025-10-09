Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2025, 09:42

Preşedintele Nicuşor Dan va participa la ora 10:00 la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, potrivit agendei publice a şefului statului.

În cadrul evenimentului organizat de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” vor fi depuse coroane de flori la Memorialul Victimelor Holocaustului din capitală.

Brigada Rutieră anunţă că traficul va fi restricţionat în intervalul 8:30-12:30 pe strada Anghel Saligny, între Splaiul Independenţei şi Strada Lipscani şi pe Strada Lipscani între străzile Ion Brezoianu şi Anghel Saligny (Rador/ FOTO facebook Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel)