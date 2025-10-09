Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România

Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România

Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2025, 09:42

Preşedintele Nicuşor Dan va participa la ora 10:00 la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, potrivit agendei publice a şefului statului.

În cadrul evenimentului organizat de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” vor fi depuse coroane de flori la Memorialul Victimelor Holocaustului din capitală.

Brigada Rutieră anunţă că traficul va fi restricţionat în intervalul 8:30-12:30 pe strada Anghel Saligny, între Splaiul Independenţei şi Strada Lipscani şi pe Strada Lipscani între străzile Ion Brezoianu şi Anghel Saligny (Rador/ FOTO facebook Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel)

Etichete:
Autorităţile le recomandă oamenilor aflați în zonele cu cod roșu și portocaliu să evite deplasările şi să respecte sfaturile oferite pentru siguranţa lor
Naţional marți, 7 octombrie 2025, 11:40

Autorităţile le recomandă oamenilor aflați în zonele cu cod roșu și portocaliu să evite deplasările şi să respecte sfaturile oferite pentru siguranţa lor

Autorităţile le recomandă oamenilor, în special celor care se află în zonele vizate de cod roşu de ploi abundente, să evite deplasările care...

Autorităţile le recomandă oamenilor aflați în zonele cu cod roșu și portocaliu să evite deplasările şi să respecte sfaturile oferite pentru siguranţa lor
În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent
Naţional marți, 7 octombrie 2025, 07:41

În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent

În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent. Un ciclon care vine dinspre Marea Mediterană va ajunge astăzi şi pe...

În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent
Premierul Ilie Bolojan va avea săptămâna aceasta întâlniri cu marile companii româneşti din industria agroalimentară
Naţional luni, 6 octombrie 2025, 08:05

Premierul Ilie Bolojan va avea săptămâna aceasta întâlniri cu marile companii româneşti din industria agroalimentară

Premierul Ilie Bolojan va avea săptămâna aceasta întâlniri cu marile companii româneşti din industria agroalimentară. El a spus că a...

Premierul Ilie Bolojan va avea săptămâna aceasta întâlniri cu marile companii româneşti din industria agroalimentară
La CCR sunt aşteptate decizii importante privind reformele iniţiate de guvernul Bolojan
Naţional luni, 6 octombrie 2025, 08:03

La CCR sunt aşteptate decizii importante privind reformele iniţiate de guvernul Bolojan

Decizii importante pentru soarta reformelor iniţiate de guvernul Bolojan sunt aşteptate săptămâna aceasta şi la Curtea Constituţională, unde...

La CCR sunt aşteptate decizii importante privind reformele iniţiate de guvernul Bolojan
Naţional luni, 6 octombrie 2025, 08:00

Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră săptămână aceasta în dezbaterea Camerei Deputaţilor, ca for decizional

Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră săptămână aceasta în dezbaterea Camerei Deputaţilor, ca for decizional. Potrivit...

Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră săptămână aceasta în dezbaterea Camerei Deputaţilor, ca for decizional
Naţional sâmbătă, 4 octombrie 2025, 10:10

Prioritatea Guvernului actual este reducerea deficitului bugetar

Guvernul va urma în continuare principalele direcții pe care și-a concentrat activitatea de la preluarea actualului mandat, a afirmat vineri, 3...

Prioritatea Guvernului actual este reducerea deficitului bugetar
Naţional sâmbătă, 4 octombrie 2025, 10:09

Proiectul de reformă a administrației s-ar putea finaliza săptămâna viitoare

Proiectul de reformă a administrației locale și centrale s-ar putea finaliza săptămâna viitoare, estimează premierul Ilie Bolojan. El a...

Proiectul de reformă a administrației s-ar putea finaliza săptămâna viitoare
Naţional sâmbătă, 4 octombrie 2025, 10:08

Legea privind plata pensiilor private intră în dezbaterea Camerei Deputaţilor săptămâna viitoare

Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră de săptămâna viitoare în dezbaterea Camerei Deputaţilor ca for decizional, iar la Senat...

Legea privind plata pensiilor private intră în dezbaterea Camerei Deputaţilor săptămâna viitoare