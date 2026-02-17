Ascultă Radio România Iași Live
Vrancea/Trei persoane de la adăpostul de câini din Suraia, sub control judiciar pentru uciderea şi schingiuirea animalelor

Publicat de Andreea Drilea, 17 februarie 2026, 06:38

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de trei persoane fizice din cadrul adăpostului de câini de la Suraia, cercetaţi pentru uciderea şi schingiuirea animalelor, iar în cazul persoanei juridice instanţa a admis interzicerea încheierii unor contracte privind capturarea câinilor fără stăpân şi a desfăşurării activităţilor în legătură cu faptele investigate, a informat, luni, instituţia.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani, unul dintre inculpaţi este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de ‘uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept’ şi ‘schingiuirea animalelor’, iar alţi doi inculpaţi sunt cercetaţi pentru ‘schingiuirea animalelor’.

Faţă de unul dintre inculpaţi, procurorul a dispus, între altele, obligaţia de a nu desfăşura activitatea în exercitarea căreia ar fi săvârşit infracţiunile, respectiv încheierea de contracte având ca obiect capturarea câinilor fără stăpân sau activităţi similare.

De asemenea, la data de 13 februarie 2026, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Focşani cu propunerea de luare a unor măsuri preventive faţă de o persoană juridică, constând în interzicerea încheierii unor acte juridice – respectiv contracte privind capturarea câinilor fără stăpân – şi interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor în legătură cu care ar fi fost comisă infracţiunea. Propunerea a fost admisă în 14 februarie 2026.

‘În fapt, s-a reţinut că, în perioada 22.09.2025 – 06.10.2025, inculpata, persoană juridică, având ca principal obiect de activitate ‘Activităţi veterinare’, în realizarea obiectului de activitate, nu a putut pune la dispoziţie documente justificative privind eutanasierea unui număr de 151 de exemplare canine, aspect constatat cu ocazia controalelor efectuate în datele de 09.10.2025 şi 10.10.2025, de către IPJ Vrancea, fiind astfel înregistrată o cauză penală în acest sens’, a precizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani.

Totodată, în urma difuzării în spaţiul public a unor înregistrări video şi a investigaţiilor ulterioare, s-a stabilit că, în perioada noiembrie 2025 şi până în prezent, la adăpostul de câini fără stăpân din comuna Suraia, animalele ar fi fost supuse unor suferinţe fizice nejustificate în cadrul manoperelor de eutanasiere, prin nerespectarea procedurilor sanitar-veterinare, au precizat procurorii.

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea exactă a situaţiei de fapt şi lămurirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârşite infracţiunile.

Peste 200 de câini aflaţi în adăpostul privat de animale din localitatea Suraia au fost relocaţi cu sprijinul asociaţiilor, ONG-urilor şi al persoanelor fizice, în urma deschiderii unui dosar penal de ucidere cu intenţie, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu şi fals intelectual. AGERPRES/FOTO IPJ VN

