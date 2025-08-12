Vrancea: Şase unităţi de învăţământ din judeţ vor fi reorganizate în anul şcolar 2025-2026

Publicat de Andreea Drilea, 12 august 2025, 09:43

Şase unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Vrancea vor fi reorganizate prin fuziune prin absorbţie, începând cu anul şcolar 2025-2026, ca urmare a reglementărilor Ministerului Educaţiei privind reorganizarea şcolilor, a anunţat, marţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Vrancea.

Şcolile vizate de procesul de reorganizare sunt Şcoala Gimnazială ‘Alexandru Vlahuţă’ Focşani – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Focşani, Şcoala Gimnazială ‘Adrian Păunescu’ Focşani – Grădiniţa ‘Academia Primilor Paşi’ Focşani, Liceul de Artă ‘Gheorghe Tattarescu’ Focşani – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Focşani, Şcoala Gimnazială ‘Oana Diana’ Renea – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 17 Focşani, Şcoala Gimnazială ‘Mihail Armencea’ Adjud – Şcoala Gimnazială ‘Mareşal Alexandru Averescu’ Adjud şi Şcoala Gimnazială ‘Principele Radu’ Adjud – Şcoala Gimnazială ‘Angela Gheorghiu’ Adjud.

Potrivit ISJ Vrancea, în urma reorganizării, personalul didactic, auxiliar şi administrativ va fi transferat la unităţile absorbante sau la cele nou-înfiinţate, iar elevii vor fi preluaţi automat, împreună cu activele şi arhiva şcolilor absorbite.

Unităţile şcolare vizate de acest proces vor trebui să treacă printr-o evaluare periodică în termen de maximum un an de la finalizarea reorganizării.

Reorganizarea unităţilor de învăţământ vine în contextul în care Ministerul Educaţiei şi Cercetării a aprobat Procedura privind reorganizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi constituirea formaţiunilor de studiu în anul şcolar 2025-2026, ca urmare a măsurilor prevăzute de Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro