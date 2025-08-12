Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Vrancea: Şase unităţi de învăţământ din judeţ vor fi reorganizate în anul şcolar 2025-2026

Vrancea: Şase unităţi de învăţământ din judeţ vor fi reorganizate în anul şcolar 2025-2026

Vrancea: Şase unităţi de învăţământ din judeţ vor fi reorganizate în anul şcolar 2025-2026

Publicat de Andreea Drilea, 12 august 2025, 09:43

Şase unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Vrancea vor fi reorganizate prin fuziune prin absorbţie, începând cu anul şcolar 2025-2026, ca urmare a reglementărilor Ministerului Educaţiei privind reorganizarea şcolilor, a anunţat, marţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Vrancea.

Şcolile vizate de procesul de reorganizare sunt Şcoala Gimnazială ‘Alexandru Vlahuţă’ Focşani – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Focşani, Şcoala Gimnazială ‘Adrian Păunescu’ Focşani – Grădiniţa ‘Academia Primilor Paşi’ Focşani, Liceul de Artă ‘Gheorghe Tattarescu’ Focşani – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Focşani, Şcoala Gimnazială ‘Oana Diana’ Renea – Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 17 Focşani, Şcoala Gimnazială ‘Mihail Armencea’ Adjud – Şcoala Gimnazială ‘Mareşal Alexandru Averescu’ Adjud şi Şcoala Gimnazială ‘Principele Radu’ Adjud – Şcoala Gimnazială ‘Angela Gheorghiu’ Adjud.

Potrivit ISJ Vrancea, în urma reorganizării, personalul didactic, auxiliar şi administrativ va fi transferat la unităţile absorbante sau la cele nou-înfiinţate, iar elevii vor fi preluaţi automat, împreună cu activele şi arhiva şcolilor absorbite.

Unităţile şcolare vizate de acest proces vor trebui să treacă printr-o evaluare periodică în termen de maximum un an de la finalizarea reorganizării.

Reorganizarea unităţilor de învăţământ vine în contextul în care Ministerul Educaţiei şi Cercetării a aprobat Procedura privind reorganizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi constituirea formaţiunilor de studiu în anul şcolar 2025-2026, ca urmare a măsurilor prevăzute de Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Sesiune extraordinară la Senat; pe ordinea de zi a plenului – două OUG adoptate pe 8 august
Prim plan marți, 12 august 2025, 05:54

Sesiune extraordinară la Senat; pe ordinea de zi a plenului – două OUG adoptate pe 8 august

Senatul se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de zi figurând informarea cu privire la...

Sesiune extraordinară la Senat; pe ordinea de zi a plenului – două OUG adoptate pe 8 august
(AUDIO) Gheorghe Șoldan: Mai multe case distruse de inundațiile din orașul Broșteni ar putea fi construite în alte locații
Prim plan luni, 11 august 2025, 20:02

(AUDIO) Gheorghe Șoldan: Mai multe case distruse de inundațiile din orașul Broșteni ar putea fi construite în alte locații

Cinci case distruse de inundațiile din orașul Broșteni ar putea fi construite în alte locații, în prezent este așteptat avizul de la...

(AUDIO) Gheorghe Șoldan: Mai multe case distruse de inundațiile din orașul Broșteni ar putea fi construite în alte locații
Întârzierea Programului „Rabla” afectează deopotrivă companiile din sectorul auto, consumatorii şi statul român
Prim plan luni, 11 august 2025, 17:39

Întârzierea Programului „Rabla” afectează deopotrivă companiile din sectorul auto, consumatorii şi statul român

Importatorii şi producătorii de automobile din România spun că întârzierea Programului „Rabla” afectează nu doar companiile din...

Întârzierea Programului „Rabla” afectează deopotrivă companiile din sectorul auto, consumatorii şi statul român
Radu Crăciun: Fondurile de pensii private pot face faţă fără nicio problemă plăţilor, inclusiv vârfurilor care se aşteaptă peste 10 – 15 ani
Prim plan luni, 11 august 2025, 17:36

Radu Crăciun: Fondurile de pensii private pot face faţă fără nicio problemă plăţilor, inclusiv vârfurilor care se aşteaptă peste 10 – 15 ani

Fondurile de pensii private sunt foarte lichide şi pot face faţă fără nicio problemă plăţilor, inclusiv vârfurilor care se aşteaptă peste...

Radu Crăciun: Fondurile de pensii private pot face faţă fără nicio problemă plăţilor, inclusiv vârfurilor care se aşteaptă peste 10 – 15 ani
Prim plan luni, 11 august 2025, 16:07

Ziua Marinei Române va fi sărbătorită în mai multe oraşe

Ziua Marinei Române este sărbătorită săptămâna aceasta printr-o serie de evenimente organizate în Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi,...

Ziua Marinei Române va fi sărbătorită în mai multe oraşe
Prim plan luni, 11 august 2025, 16:05

PSD rămâne la guvernare

PSD rămâne la guvernare, dar pune condiţii pentru participarea la şedinţele de coaliţie. Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a...

PSD rămâne la guvernare
Prim plan luni, 11 august 2025, 16:01

Iaşi: Măsuri pentru creşterea locurilor din cele 12 creşe din municipiul reşedinţă

Primarul Mihai Chirca a anunţat, luni, că a dispus o serie de măsuri pentru creşterea locurilor din cele 12 creşe din municipiul reşedinţă....

Iaşi: Măsuri pentru creşterea locurilor din cele 12 creşe din municipiul reşedinţă
Prim plan luni, 11 august 2025, 14:09

Discuţii guvern-sindicate pe marginea nemulţumilor cadrelor didactice

Sindicatele din educaţie şi reprezentanţii Guvernului nu au ajuns la nicio înţelegere după o oră şi jumătate de discuţii pe marginea...

Discuţii guvern-sindicate pe marginea nemulţumilor cadrelor didactice