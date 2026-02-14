Vrancea: Percheziții la adăpostul de câini din Suraia: trei inculpați sub control judiciar

Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 10:01

În contextul informațiilor apărute în spațiul public cu privire la intervenția autorităților în cazul adăpostului de câini din județul Vrancea, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea face următoarele precizări:

La data de 11 februarie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, împreună cu reprezentanți ai D.S.V.S.A. Vrancea și ai A.N.S.V.S.A. București, au efectuat verificări comune la un adăpost privat de câini din localitatea Suraia.

În urma controlului, autoritatea sanitar-veterinară competentă a dispus suspendarea imediată a activității adăpostului, iar la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost înregistrat, din oficiu, un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de schingiuire a animalelor, cercetările fiind coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani.

La data de 13 februarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, la domiciliile a patru persoane fizice și la două puncte de lucru ale unei societăți comerciale.

În cadrul acestor activități au fost ridicate documente și au fost administrate probe necesare în cadrul dosarului penal ce vizează infracțiunile de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual.

În urma probatoriului administrat, în seara de 13 februarie a.c., Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani a dispus față de trei inculpați, persoane fizice, măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Totodată, a fost admisă și propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani către Judecătoria Focșani în vederea luării măsurii de control judiciar față de un inculpat, persoană juridică.

Potrivit art. 24^1 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, polițiștii pot dispune ordin de plasare a animalelor în adăpost sau încredințarea acestora unor organizații de protecție a animalelor doar în situația în care se constată existența unei stări de pericol pentru viața sau sănătatea animalului, fiind necesară îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de lege.

Totodată, conform normelor sanitar-veterinare și procedurilor emise de ANSVSA, animalele preluate dintr-un adăpost trebuie să fie supuse, în mod obligatoriu, procedurilor de identificare, microcipare, înregistrare în RECS, evaluare medicală și sterilizare, anterior relocării sau încredințării către alte structuri de protecție a animalelor, aceste proceduri fiind realizate exclusiv prin intermediul autorității sanitar-veterinare competente și al cabinetelor veterinare autorizate.

Întrucât, la momentul desfășurării activităților, respectiv în data de 13 februarie a.c., nu au fost întrunite condițiile legale privind existența unui pericol iminent, procedura sanitar-veterinară obligatorie nu putea fi declanșată, iar polițiștii au acționat conform cadrului legal, fără a dispune extragerea câinilor din padoc și plasarea acestora în alte adăposturi.

Începând de astăzi, 14 februarie a.c., la adăpost se desfășoară activități specifice și necesare adopției, în conformitate cu procedurile legale.

Cercetările sunt efectuate într-o cauză penală înregistrată din oficiu la unitatea de parchet competentă în anul 2025, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

De asemenea, vor fi efectuate cercetări și în cadrul dosarului penal înregistrat în 11 februarie a.c., precum și în orice sesizare care va fi înregistrată la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, în perioada următoare.

În funcție de rezultatul cercetărilor, acestea vor fi comunicate public.

IPJ Vrancea