Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 septembrie 2025, 11:21

„Adio, Andre!” – a scris Victor Rebengiuc într-o postare pe reţelele de socializare.

Luni seară, Teatrul Bulandra a făcut anunţul care clarifica acest scurt mesaj, tot în mediul online.

Marele actor se retrage de pe scenă. „Cu aceeaşi demnitate şi eleganţă cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul „Tatăl”.

Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorinţa domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentaţie până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecţie de nobleţe, în teatru şi în viaţă, precum şi de respect pentru publicul său. Model pentru generaţii întregi, Victor Rebengiuc continuă să ne inspire cu arta şi umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înţelepciunea, conştiinţa sa lucidă şi onestitatea. Faţă de sine şi faţă de lume. Vă mulţumim, domnule Victor Rebengiuc, pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi, iar întâlnirea cu personajul André, în „Tatăl” va rămâne o amintire preţioasă, un reper de lumină şi adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”. (Rador)