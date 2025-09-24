Vești bune pentru fermieri! AFIR decontează 70% din primele de asigurare

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 septembrie 2025, 18:07 / actualizat: 24 septembrie 2025, 19:15

Fermierii pot depune online, începând de astăzi, cererile pentru decontarea primelor de asigurare a culturilor, animalelor și plantelor.

Termenul limită este 12 octombrie, iar perioada nu va fi prelungită.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) pune la dispoziție aproape 8,8 milioane de euro pentru această sesiune.

Dacă interesul va fi mare, fondurile pot fi suplimentate, a precizat directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vaslui, Alin Trifu.

Alin Trifu: Fermierii care au fost declarați eligibili pentru finanțare, conform condițiilor precizate în ghidul solicitantului, pot beneficia de sprijin nerambursabil, reprezentând 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite de aceștia. Sprijinul este aplicabil pentru anul agricol 2024-2025 și se acordă atât pentru sectorul vegetal cât și pentru sectorul zootehnic, acoperind polițele de asigurare care vizează riscurile menționate în legislația în vigoare.

(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)