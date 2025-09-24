Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Vești bune pentru fermieri! AFIR decontează 70% din primele de asigurare

Vești bune pentru fermieri! AFIR decontează 70% din primele de asigurare

Vești bune pentru fermieri! AFIR decontează 70% din primele de asigurare

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 septembrie 2025, 18:07 / actualizat: 24 septembrie 2025, 19:15

Fermierii pot depune online, începând de astăzi, cererile pentru decontarea primelor de asigurare a culturilor, animalelor și plantelor.
Termenul limită este 12 octombrie, iar perioada nu va fi prelungită.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) pune la dispoziție aproape 8,8 milioane de euro pentru această sesiune.
Dacă interesul va fi mare, fondurile pot fi suplimentate, a precizat directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vaslui, Alin Trifu.
Alin Trifu:  Fermierii care au fost declarați eligibili pentru finanțare, conform condițiilor precizate în ghidul solicitantului, pot beneficia de sprijin nerambursabil, reprezentând 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătite de aceștia. Sprijinul este aplicabil pentru anul agricol 2024-2025 și se acordă atât pentru sectorul vegetal cât și pentru sectorul zootehnic, acoperind polițele de asigurare care vizează riscurile menționate în legislația în vigoare.

(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)
Etichete:
Nocturna Bibliotecilor 2025 – Destine și personaje celebre din literatură: lecția prieteniei și a solidarității
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 17:02

Nocturna Bibliotecilor 2025 – Destine și personaje celebre din literatură: lecția prieteniei și a solidarității

Nocturna Bibliotecilor, ediția a XVI-a, 2025 – Destine și personaje celebre din literatură – lecția prieteniei și a solidarității....

Nocturna Bibliotecilor 2025 – Destine și personaje celebre din literatură: lecția prieteniei și a solidarității
(AUDIO) Iași: Spațiile din parcul industrial Lețcani, pregătite pentru licitație
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 15:13

(AUDIO) Iași: Spațiile din parcul industrial Lețcani, pregătite pentru licitație

Consiliul Județean Iași a aprobat astăzi, în unanimitate, ultima variantă a documentației de scoatere la licitație a spațiilor din viitorul...

(AUDIO) Iași: Spațiile din parcul industrial Lețcani, pregătite pentru licitație
Studenții, în prim-plan la deschiderea anului universitar 2025–2026 la TUIASI
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 15:00

Studenții, în prim-plan la deschiderea anului universitar 2025–2026 la TUIASI

„Evenimentul din acest an va fi cumva inedit prin organizare, prin vorbitori și prin mesajele transmise de aceștia. Inedit pentru că vom...

Studenții, în prim-plan la deschiderea anului universitar 2025–2026 la TUIASI
Hackathonul „Maraton de idei pentru comunități primitoare: „Integrarea migranților și refugiaților prin inițiative și activități culturale comunitare locale în bibliotecă”
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 14:56

Hackathonul „Maraton de idei pentru comunități primitoare: „Integrarea migranților și refugiaților prin inițiative și activități culturale comunitare locale în bibliotecă”

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în parteneriat cu Fundația Icar și Asociația Comunitățile Viitorului, organizează joi, 25...

Hackathonul „Maraton de idei pentru comunități primitoare: „Integrarea migranților și refugiaților prin inițiative și activități culturale comunitare locale în bibliotecă”
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 13:15

(AUDIO) Dialoguri pentru deblocarea exproprierilor necesare realizării extinderii șoselii de centură a Iașului

Joi vor avea loc noi dialoguri cu reprezentanții primăriilor din Ciurea, Miroslava și Iași în vederea deblocării expropierilor necesare...

(AUDIO) Dialoguri pentru deblocarea exproprierilor necesare realizării extinderii șoselii de centură a Iașului
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 12:26

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor....

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 11:34

CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – amânată pe 8 octombrie

UPDATE 11:35 – Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie...

CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – amânată pe 8 octombrie
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 11:28

Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice, după decesul unui copil

UPDATE – Municipalitatea a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete pe domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ, a declarat,...

Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice, după decesul unui copil