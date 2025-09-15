Ascultă Radio România Iași Live
Vernisajul Salonului Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza", ediția a XII-a, la Botoșani

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 septembrie 2025, 12:07

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani are plăcerea de a vă invita la vernisajul Salonului Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza”, ajuns la ediția a XII-a, care va avea loc vineri, 19 septembrie 2025, ora 12:00, la sediul instituției, pe str. Unirii nr. 10, Botoșani. 
Evenimentul va fi prezentat de Felicia Acsinte, istoric de artă, care va oferi publicului o perspectivă asupra specificului și valorii artei naive.
În cadrul vernisajului va avea loc și lansarea volumului „Eseu despre surzenie”, semnat de Calistrat Robu, Romeo Romilă și Mircea Țîmpău, o apariție editorială care completează prin profunzime programul cultural-artistic al zilei.
Publicul va putea admira creațiile a 53 de artiști naivi din ROMÂNIA, ISRAEL, GERMANIA, FRANȚA, CUBA, UNGARIA,  ITALIA, S.U.A., POLONIA, PORTUGALIA și BRAZILIA, fiecare aducând o viziune autentică și personală asupra artei.
Expoziția poate fi vizitată în perioada 19 septembrie – 19 octombrie 2025, de luni până joi între orele 8:00-16:30, iar vinerea în intervalul orar  8:00-14:00. (Comunicat Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani)
