Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Vaslui: Peste 100 de meşteşugari, prezenţi la cea de-a XXIII-a ediţie a ‘Tâgului Meşterilor Populari’

Vaslui: Peste 100 de meşteşugari, prezenţi la cea de-a XXIII-a ediţie a ‘Tâgului Meşterilor Populari’

Vaslui: Peste 100 de meşteşugari, prezenţi la cea de-a XXIII-a ediţie a ‘Tâgului Meşterilor Populari’

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 15:48

Peste 100 de meşteşugari din ţară şi din Republica Moldova participă, în perioada 5-7 septembrie, la cea de-a XXIII-a ediţie a ‘Târgului Meşterilor Populari’, eveniment organizat în fiecare toamnă în municipiul Vaslui.

Evenimentul are loc în Parcul Copou şi cuprinde expoziţii cu vânzare şi ateliere de creaţie.

‘Peste 100 de meşteri din Vaslui, Harghita, Vâlcea, Sighetul Marmaţiei, Neamţ, Iaşi, Bacău, Suceava şi Republica Moldova participă la acest târg. Sunt organizate expoziţii cu vânzare şi ateliere de creaţie, unde cei mici vor primi lecţii despre prelucrarea lemnului, olărit şi modul de realizare al ţesăturilor tradiţionale. Răzeşii de la Pogoneşti au instalat o casă tradiţională, pentru a promova arta culinară tradiţională’, precizează reprezentanţii Consiliului Judeţean Vaslui.

În cadrul expoziţiilor cu vânzare vor fi prezentate costume tradiţionale româneşti, încălţăminte, măşti, ţesături, icoane, obiecte de mobilier, jucării de lemn, ustensile agricole, decoraţiuni şi vase din ceramică dar şi preparate culinare tradiţionale, conserve din fructe şi legume, miere sau produse naturiste.

Spectacolele folclorice programate în cadrul evenimentului au fost anulate în urma unei decizii a reprezentanţilor Primăriei Vaslui, după decesul unui copil care s-a electrocutat, marţi seara, atingând un corp de iluminat decorativ amplasat în centrul municipiului reşedinţă. (Agerpres/ FOTO cjcpctvs.ro)

Etichete:
Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc în Piaţa Victoriei din capitală
Prim plan vineri, 5 septembrie 2025, 13:29

Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc în Piaţa Victoriei din capitală

Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc şi astăzi, în Piaţa Victoriei din capitală. Oamenii sunt nemulţumiţi de măsurile de...

Un nou protest al angajaţilor din educaţie are loc în Piaţa Victoriei din capitală
Ministerul Finanţelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis
Prim plan vineri, 5 septembrie 2025, 13:27

Ministerul Finanţelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis

Ministerul Finanţelor lansează astăzi o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis. Până pe 12 septembrie pot fi cumpărate astfel de titluri la...

Ministerul Finanţelor lansează o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis
Germania: Un profesor a fost rănit într-o şcoală din Essen. Atacatorul a fost arestat
Prim plan vineri, 5 septembrie 2025, 13:10

Germania: Un profesor a fost rănit într-o şcoală din Essen. Atacatorul a fost arestat

Un profesor a fost rănit vineri dimineaţa într-un atac cu cuţitul într-o şcoală de formare profesională din Essen, în vestul Germaniei, iar...

Germania: Un profesor a fost rănit într-o şcoală din Essen. Atacatorul a fost arestat
(AUDIO/FOTO) Reorganizări în școlile din județul Iași: 34 de unități afectate
Prim plan vineri, 5 septembrie 2025, 12:27

(AUDIO/FOTO) Reorganizări în școlile din județul Iași: 34 de unități afectate

Numărul unităților de învățământ cu personalitate juridică, din județul Iași a scăzut de la 210 la 182. Inspectorul șef al...

(AUDIO/FOTO) Reorganizări în școlile din județul Iași: 34 de unități afectate
Prim plan vineri, 5 septembrie 2025, 11:31

(AUDIO/FOTO) În prima zi a noului an școlar, cadrele didactice din Vaslui opresc orele și ies în stradă

În prima zi a noului an școlar, aproximativ o mie de cadre didactice, din județul Vaslui, vor protesta în fața Prefecturii, iar elevii nu vor...

(AUDIO/FOTO) În prima zi a noului an școlar, cadrele didactice din Vaslui opresc orele și ies în stradă
Prim plan vineri, 5 septembrie 2025, 11:16

(AUDIO) Peste 60 de echipaje iau, astăzi, startul la Raliul Iașului

Peste 60 de echipaje iau, astăzi, startul la Raliul Iașului, eveniment ajuns la a 41-a ediție. Noutatea din acest an constă în introducerea unui...

(AUDIO) Peste 60 de echipaje iau, astăzi, startul la Raliul Iașului
Prim plan vineri, 5 septembrie 2025, 11:10

UAIC oferă peste 3.600 de locuri la admiterea de toamnă

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început, astăzi, admiterea de toamnă. În total, sunt peste 3.600 de locuri scoase la...

UAIC oferă peste 3.600 de locuri la admiterea de toamnă
Prim plan vineri, 5 septembrie 2025, 10:47

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru a putea reorganiza Romsilva

UPDATE – Guvernul a adoptat, vineri, în şedinţă, o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii privind Codul Silvic şi pentru...

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru a putea reorganiza Romsilva