Vaslui: Peste 100 de meşteşugari, prezenţi la cea de-a XXIII-a ediţie a ‘Tâgului Meşterilor Populari’

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 15:48

Peste 100 de meşteşugari din ţară şi din Republica Moldova participă, în perioada 5-7 septembrie, la cea de-a XXIII-a ediţie a ‘Târgului Meşterilor Populari’, eveniment organizat în fiecare toamnă în municipiul Vaslui.

Evenimentul are loc în Parcul Copou şi cuprinde expoziţii cu vânzare şi ateliere de creaţie.

‘Peste 100 de meşteri din Vaslui, Harghita, Vâlcea, Sighetul Marmaţiei, Neamţ, Iaşi, Bacău, Suceava şi Republica Moldova participă la acest târg. Sunt organizate expoziţii cu vânzare şi ateliere de creaţie, unde cei mici vor primi lecţii despre prelucrarea lemnului, olărit şi modul de realizare al ţesăturilor tradiţionale. Răzeşii de la Pogoneşti au instalat o casă tradiţională, pentru a promova arta culinară tradiţională’, precizează reprezentanţii Consiliului Judeţean Vaslui.

În cadrul expoziţiilor cu vânzare vor fi prezentate costume tradiţionale româneşti, încălţăminte, măşti, ţesături, icoane, obiecte de mobilier, jucării de lemn, ustensile agricole, decoraţiuni şi vase din ceramică dar şi preparate culinare tradiţionale, conserve din fructe şi legume, miere sau produse naturiste.

Spectacolele folclorice programate în cadrul evenimentului au fost anulate în urma unei decizii a reprezentanţilor Primăriei Vaslui, după decesul unui copil care s-a electrocutat, marţi seara, atingând un corp de iluminat decorativ amplasat în centrul municipiului reşedinţă. (Agerpres/ FOTO cjcpctvs.ro)