Vaslui: Nereguli depistate în urma unor controale ce au vizat microbuzele şcolare; amenzi de aproape 50.000 de lei

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 07:30

Poliţiştii vasluieni au dat amenzi în valoare de aproape 50.000 de lei în urma unor controale ce au vizat microbuzele de transport elevi din judeţ, cu ocazia începerii noului an şcolar.

Controlul a vizat în primul rând creşterea gradului de siguranţă în rândul elevilor care utilizează mijloace de transport organizate pentru deplasarea la şi de la unităţile de învăţământ,

‘Poliţiştii rutieri au urmărit legalitatea tipului de transport, sub aspectul autorizării, verificarea documentelor necesare şi obligatorii a fi deţinute la bordul autovehiculelor destinate transportului rutier, respectarea normelor rutiere privind siguranţa pasagerilor minori, respectarea capacităţii maxime de încărcare a autovehiculelor şi verificarea respectării numărului maxim de locuri pe scaune. În cadrul acţiunilor, au fost verificate 88 de microbuze şcolare şi au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 46.900 de lei, pentru neregulile constatate. Astfel de activităţi vor continua şi în perioada următoare, pentru creşterea siguranţei rutiere şi prevenirea oricăror evenimente negative în care ar putea fi implicaţi elevii’, a precizat, joi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, Bogdan Gheorghiţă.

Potrivit poliţiştilor, o parte dintre microbuze circulau fără documentele necesare, fără licenţă sau cu licenţa expirată, în unele cazuri conducătorii auto nu aveau centura de siguranţă ori efectuau transportul copiilor cu maşini neautorizate în acest sens. De asemenea, s-au înregistrat situaţii în care numărul maxim de elevi din microbuz era depăşit. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

 

