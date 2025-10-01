Ascultă Radio România Iași Live
Vaslui: Mama şi surorile copilului decedat, transferate la Spitalul de Boli infecţioase Iaşi

Publicat de Andreea Drilea, 1 octombrie 2025, 10:19

UPDATE – Autorităţile au decis să le transfere la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase ‘Sfânta Parascheva’ din Iaşi pe mama şi pe surorile copilului de 11 ani, din localitatea Ţuţcani, decedat în urma unei posibile toxiinfecţii alimentare.

Agerpres

UPDATE – Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vaslui a demarat, miercuri, o anchetă epidemiologică după ce un copil în vârstă de 11 ani a decedat, iar alte trei persoane din familie s-au simţit rău, acuzând simptome digestive, şi au fost transportate la Spitalul de Urgenţă ‘Elena Beldiman’ Bârlad.

‘Încă de la prima oră, colegii s-au deplasat la faţa locului pentru verificări, ancheta epidemiologică urmând să determine împrejurările producerii acestui eveniment’, a declarat, pentru AGERPRES, directorul executiv al DSP Vaslui, Mihaela Vlada.

Tragedie în localitatea Țuțcani: un copil de 11 ani a murit, iar mama și două surori au ajuns la spital.

Un caz șocant s-a petrecut în această dimineață în localitatea Țuțcani, județul Vaslui. Un copil de 11 ani a murit la domiciliu, iar mama sa, în vârstă de 32 de ani, împreună cu două fete de 14 și 16 ani, au fost transportate de urgență la Spitalul Municipal Bârlad.

Potrivit informațiilor oficiale, cele trei persoane prezentau simptome digestive (greață și vărsături), dar și somnolență accentuată de peste 24 de ore.

Apelul la 112 a fost efectuat pentru băiatul de 11 ani, aflat în stare critică. Primul echipaj sosit la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare, dar, în ciuda eforturilor medicilor, copilul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

La intervenție au participat trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui, din Murgeni și Bârlad, precum și o ambulanță ISU dotată cu medic de la Vaslui. Celelalte trei victime au fost stabilizate și sunt în prezent în stare stabilă, hemodinamic și respirator.

Autoritățile au anunțat Direcția de Sănătate Publică Vaslui și Departamentul pentru Situații de Urgență, urmând ca specialiștii să stabilească circumstanțele exacte care au dus la această tragedie.

Agerpres/Radio Iași/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

