Vaslui: Începe Târgul de Toamnă (26 – 28 septembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 13:46

Primăria municipiului Vaslui, prin Direcţia de Administrare Pieţe, Târguri şi Oboare, organizează o nouă ediţie a Târgului de Toamnă, în perioada 26-28 septembrie.

Producătorii şi comercianţii vor aduce în faţa vasluienilor fructe şi legume proaspete, miere şi produse apicole, preparate tradiţionale din carne, produse de patiserie, brânzeturi, conserve, obiecte de uz gospodăresc şi produse de artizanat.

‘Târgul reprezintă o ocazie perfectă pentru a susţine producătorii locali, a descoperi gusturi autentice şi a petrece timp de calitate în inima oraşului! Haideţi să ne bucurăm împreună de roadele toamnei şi de farmecul unei tradiţii care aduce comunitatea mai aproape’, au transmis reprezentanţii Primăriei Vaslui.

Târgul va avea loc în Piaţa Traian din municipiul Vaslui. (Agerpres/ FOTO facebook Primăria Vaslui)