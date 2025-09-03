Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Vaslui: Cisterna cu 19 mii de litri de gaz metan, care s-a răsturnat, ieri, nu a provocat poluare

Vaslui: Cisterna cu 19 mii de litri de gaz metan, care s-a răsturnat, ieri, nu a provocat poluare

Vaslui: Cisterna cu 19 mii de litri de gaz metan, care s-a răsturnat, ieri, nu a provocat poluare

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 17:35

Cisterna cu 19 mii de litri de gaz metan, care s-a răsturnat, ieri, în judeţul Vaslui, nu a provocat poluare, transmite Direcţia Judeţeană de Mediu.

După ce ISU a decis evacuarea locuitorilor, pentru evaluarea impactului asupra mediului, Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate a trimis în zona accidentului autolaboratorul mobil, care a efectuat măsurători privind calitatea aerului. Acesta s-a aflat la o distanţă de 600 de metri faţă de locul incidentului şi a monitorizat continuu, iar rezultatele nu au indicat depăşiri ale valorilor limită admise, conform specialiştilor Direcţiei Generale de Monitorizare şi Laboratoare.

Cisterna cu gaz, care s-a răsturnatat în apropierea localităţii Simila aparţinea unei firme din Republica Moldova. Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a atras astăzi atenția, în cadrul unei conferinţe de presă, cu privire la starea tehnică improprie a unor vehiculele din Republica Moldova sau Ucraina, care tranzitează judeţul Vaslui.

Eduard Popică:  Este inadmisibil ca după ce am pus acea cisternă pe roţi, să observăm că era ruginită toată, că era sudată, era făcută din bucăţi, avea înflorituri de rugină şi de sudură, şi oricând, în orice moment, ieri, acea cisternă putea să explodeze. Putea să explodeze atât din cauza încărcăturii dar şi în momentul în care s-a răsturnat. Este inadmisibil ca astfel de autocamioane să tranziteze drumurile publice din judeţul Vaslui şi din întreaga ţară. Acel autocamion era bombă pe roţi’, a avertizat prefectul judeţului Vaslui. În primul Colegiu prefectural o să atrag atenția autorităților pentru a supraveghea toate autotrenurile care tranzitează vama Albița, și fac referire în mod special la cele cu numere de republica Moldova și Ucraina.

(Radio Iași/Vasile Geles/ FOTO ISU VS)

Etichete:
Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 16:07

Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând

Primarul Mihai Chirica a anunţat, miercuri, că în cursul lunii octombrie vrea să inaugureze parcul modernizat din faţa Teatrului Naţional...

Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând
În cazul infracţiunii de cămătărie vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 15:37

În cazul infracţiunii de cămătărie vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută

Deputaţii au adoptat astăzi, în calitate de for decizional, un proiect de lege de modificare a Codului Penal, care prevede că în cazul...

În cazul infracţiunii de cămătărie vor fi confiscate atât suma de bani dată, cât şi dobânda obţinută
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 15:30

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță participarea Palatului „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa la cea de-a treia ediție a...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate
Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat în Piaţa Victoriei din Capitală
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 14:22

Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat în Piaţa Victoriei din Capitală

Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat, acum, în Piaţa Victoriei din Capitală. Anterior, aceştia au pichetat...

Continuă protestele angajaţilor din învăţământ care s-au adunat în Piaţa Victoriei din Capitală
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 14:19

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav care a avut loc de dimineaţă în...

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 14:10

În Parlament a fost constituită comisia specială „România fără violenţă”

În Parlament a fost constituită comisia specială „România fără violenţă”, în contextul creşterii alarmante a numărului de...

În Parlament a fost constituită comisia specială „România fără violenţă”
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 13:37

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a sprijini educația copiilor vulnerabili

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a...

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a sprijini educația copiilor vulnerabili
Prim plan miercuri, 3 septembrie 2025, 12:10

(AUDIO) Copil decedat după ce s-ar fi electrocutat pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui

Primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, a anunțat că au fost începute verificări în cazul copilului de 1 an şi cinci luni, care a murit...

(AUDIO) Copil decedat după ce s-ar fi electrocutat pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui