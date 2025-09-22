Vaslui: Cea de-a XLVIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ‘Acta Moldaviae Meridionalis’ (26 – 27 septembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 17:15

Muzeul Judeţean ‘Ştefan cel Mare’ Vaslui organizează, în perioada 26 – 27 septembrie, cea de-a XLVIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice ‘Acta Moldaviae Meridionalis’, eveniment care va reuni peste 100 de istorici, cercetători şi alţi profesionişti din domeniul muzeal din ţară şi din străinătate.

Participanţii vor susţine comunicări pe diverse teme, rezultat al cercetărilor pe care le-au întreprins pe parcursul anului.

‘Lucrările sesiunii se vor desfăşura pe următoarele secţii: Arheologie, Istorie Veche şi Medievală în sala de şedinţe a Muzeului Judeţean ‘Ştefan cel Mare’ Vaslui, secţia Istorie Modernă şi Contemporană, Personalităţi în Sala ‘Multimedia’ a muzeului, Secţia Numismatică şi Medalistică în spaţiul destinat Secţiei Istorie Modernă Contemporană a Muzeului Judeţean. Secţiile Etnografie şi Artă populară, Pedagogie Muzeală şi Artă Modernă şi Contemporană românească îşi vor desfăşura lucrările în Sala Etnografie şi Artă populară din cadrul expoziţiei de bază a muzeului, iar Secţia Conservare – Restaurare în Sala Personalităţi din expoziţia de bază a muzeului’, au informat reprezentanţii Muzeului Judeţean ‘Ştefan cel Mare’ Vaslui.

În cadrul festivităţii de deschidere vor fi susţinute trei comunicări în plen: ‘Criza Imperiului Roman din secolul al III-lea – o ficţiune istoriografică?’, ‘Consecinţe politice şi militare ale cedării fără luptă a teritoriului revendicat de URSS’ şi ’80 de ani de la sfârşitul ostilităţilor celui de-Al Doilea Război Mondial. Evaluări istoriografice şi geopolitice’.

Cu ocazia acestui eveniment, vor fi vernisate şi trei expoziţii. Prima expoziţie, găzduită în sala ‘Arta’, intitulată ‘Jandarmeria Română 1859 – 2020’, este rezultatul colaborării dintre Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Casa Mureşenilor Braşov, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Muzeul Judeţean ‘Ştefan cel Mare’ Vaslui, Asociaţia Romilitaria şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui.

A doua expoziţie tematică, vernisată în sala ‘Multimedia’ a instituţiei este intitulată ‘Cenzura militară din România în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial’, iar expoziţia aniversară ’50 de ani de activităţi – 50 de imagini’ va avea loc pe esplanada Muzeului Judeţean.

Programul sesiunii cuprinde şi o serie de lansări şi prezentări de cărţi. (Agerpres/ FOTO facebook.com/MuzeulJudeteanVaslui)