Vaslui: A fost lansat proiectul ‘Construim împreună o educaţie europeană favorabilă incluziunii la nivel transfrontalier’

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 noiembrie 2025, 14:00

Proiectul ‘Construim împreună o educaţie europeană favorabilă incluziunii la nivel transfrontalier’, derulat de Consiliul Judeţean (CJ) Vaslui, a fost lansat, marţi, în prezenţa partenerilor din Republica Moldova.

Pornit în urma identificării problemelor existente la nivelul şcolilor în care învaţă copii cu cerinţe educaţionale speciale, proiectul urmăreşte dezvoltarea unei reţele educaţionale comune între instituţii din România şi Republica Moldova, pentru a promova incluziunea şi egalitatea de şanse în şcoli. Prin activităţi comune, formări şi schimburi de bune practici, partenerii îşi propun să creeze un model de cooperare durabilă în domeniul educaţiei.

‘Între Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul Raional Hînceşti există o colaborare de lungă durată. Am implementat împreună opt proiecte transfrontaliere. Acest nou proiect continuă direcţia comună de dezvoltare şi susţinere a educaţiei incluzive, ceea ce înseamnă şanse egale pentru toţi copiii. Prin aceste investiţii, le oferim condiţii moderne de dezvoltare şi integrare’, a spus preşedintele CJ Vaslui, Ciprian Trifan.

Valoarea totală a proiectului este de peste 931.000 de euro, din care aproximativ 790.000 euro revin CJ Vaslui, iar 140.000 de euro Consiliului Raional Hînceşti. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat de statele participante în program şi se va derula în perioada 12 august 2025 – 11 august 2027.

La nivelul judeţului Vaslui, investiţiile vor fi direcţionate către Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ‘Constantin Pufan’, unde vor fi realizate lucrări de reabilitare la cantina instituţiei.

Totodată, 16 specialişti vor fi instruiţi pentru a oferi sprijin educaţional şi social adaptat fiecărui copil. În cadrul proiectului, şase unităţi şcolare din Raionul Hînceşti vor fi dotate cu cabinete de consiliere pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

Specialiştii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Vaslui au subliniat că, la nivelul judeţului, s-a înregistrat în ultimii ani o creştere constantă a numărului de copii cu cerinţe educaţionale speciale, impunându-se astfel necesitatea adaptării sistemului educaţional pentru a face faţă provocărilor incluziunii acestor copii.

‘Cifrele ne arată progresele, dar şi provocările cu care ne confruntăm la nivelul sistemului educaţional local. Dacă vorbim de progrese, trebuie să amintim că, în ultimii doi ani şcolari, la nivelul judeţului Vaslui a crescut considerabil numărul profesorilor de sprijin, al consilierilor şcolari, al logopezilor, care oferă servicii specializate la nivelul judeţului. Mai mult decât atât, aceste servicii au ajuns în şcoli din mediul rural, unde aproape nu existau. Această extindere a reţelei de specialişti este un pas esenţial pentru copiii din mediul rural. Au mai mult ca oricând nevoie de astfel de servicii de evaluare, de consiliere şi de sprijin individualizat. La capitolul provocări, ar fi de menţionat dotările din şcolile din mediul rural, care sunt încă limitate în ceea ce priveşte lucrul cu copiii cu CES şi nevoia constantă de formare a cadrelor didactice’, a menţionat coordonatorul compartimentului de servicii educaţionale specializate din cadrul CJRAE Vaslui, Octavia Nacu.

Până la această dată, în anul şcolar 2025-2026, sunt incluşi în programe de orientare şcolară peste 1.000 de copii cu CES. (Agerpres/ FOTO cjvaslui.ro)