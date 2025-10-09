Ascultă Radio România Iași Live
Vaccinarea antigripală va începe oficial pe 15 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 octombrie 2025, 09:35

Vaccinarea antigripală va începe oficial pe 15 octombrie, iar autorităţile lucrează şi la extinderea posibilităţii de vaccinare în farmacii, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Immunizarea ar urma să se facă doar în unităţile acreditate, în urma unui proiect pilot care a avut rezultate favorabile.

Actele normative necesare prin care s-ar putea face vaccinarea împotriva gripei şi în farmacii sunt un curs de modificare, iar măsura ar urma să se aplice la nivel naţional de la finalul acestei luni, a mai precizat ministrul Alexandru Rogobete.

Potrivit medicilor, vaccinarea este recomandată tuturor, în special persoanelor în vârstă, copiilor şi celor care au boli cronice şi protejează de formele severe de boală.

În Botoşani au fost confirmate primele două cazuri de gripă din acest sezon, iar în prima săptămână din octombrie peste 1.000 de persoane au fost internate în spital cu pneumonii şi viroze respiratorii.

În judeţul Vâlcea, pe fondul creşterii numărului de viroze, programul de vizitare la Spitalul Judeţean de Urgenţă a fost redus la două ore pe zi, în intervalul orar 15:00-17:00. Şi la nivelul judeţului Braşov au fost raportate, în prima săptămână a lunii, peste 2.000 de cazuri de infecţii respiratorii, cu 600 mai multe faţă de perioada similară a anului trecut, arată datele oficiale. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

