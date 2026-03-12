(UPDATE) Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află în România într-o vizită oficială

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 12:42

(UPDATE – ora 12:30) Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Bucureşti, după cum a anunţat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei de la Kiev.

Programul vizitei în România include o întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu premierul Ilie Bolojan.

Primirea la Palatul Cotroceni va avea loc la ora 13 şi 30 de minute, după care, cei doi şefi de stat, vor avea convorbiri tete-a- tete.

Acest moment va fi urmat de o conferinţă de presă comună în jurul orei 15.00.

Potrivit presei ucrainene, Zelenski va vizita şi centrul de instruire pentru piloţii avioanelor F-16, iar după vizita în România, preşedintele Ucrainei va merge în Franţa, unde se va întâlni cu omologul său Emmanuel Macron.

Pe agenda discuţiilor cu preşedintele Nicuşor Dan figurează teme prioritare, precum extinderea cooperării economice, securitatea energetică şi industria de apărare.

Totodată, dialogul va viza parcursul european al Ucrainei şi situaţia de securitate de pe flancul estic.(Rador/ FOTO https://www.facebook.com/defenseromania)