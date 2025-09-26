UPDATE – Poliţist din Neamţ, reținut de colegi pentru trafic de influență

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 07:40



UPDATE 26 sept 2025 – Polițistul de la Crăcăoani a fost reținut de colegi pentru trafic de influență

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 25 septembrie 2025, ”față de suspectul VIERU SERGIU VASILE, agent de poliție în cadrul Secției de Poliție Crăcăoani – I.P.J. Neamț, pentru comiterea a două infracțiuni de trafic de influență în formă continuată”.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 07 martie 2025, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, agentul de poliție Vieru Sergiu Vasile, a depistat o persoană conducând un autovehicul pe drumurile publice de pe raza loc. Bălțătești, jud. Neamț, fără a deține permis de conducere. Prin urmare, în evidențele Secției de Poliție Crăcăoani din cadrul I.P.J. Neamț a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect această infracțiune.

Ulterior acestui moment, suspectul Vieru Sergiu Vasile, i-ar fi pretins numitului C.C. (concubinul persoanei cercetate pentru conducere fără permis) suma totală de aproximativ 15.000 de euro, pentru a-și exercita pretinsa influență asupra organului de cercetare penală ce instrumenta cauza respectivă, dar și asupra procurorului de caz și a superiorului acestuia, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, cu promisiunea că va asigura soluționarea cauzei fără trimiterea în judecată a făptuitoarei.

Astfel, cu prilejul a două întâlniri, agentul de poliție Vieru Sergiu Vasile ar fi primit de la numitul C.C. în scopul precizat anterior, sumele de 25.000 de lei, respectiv 40.000 de lei.

La data de 24.09.2025, în contextul în care numitul C.C. dobândise calitatea de inculpat în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, în cadrul unor discuții purtate cu primul la domiciliul acestuia, suspectul Vieru Sergiu Vasile ar fi pretins de la acesta suma de 15.000 de euro, în vederea exercitării influenței asupra organului de urmărire penală care instrumentează cauza penală respectivă, cu promisiunea că acesta nu va fi supus unei măsuri preventive privative de libertate, respectiv că va determina o soluție favorabilă care să nu presupună trimiterea în judecată a numitului C.C.

Ulterior, la data de 25.09.2025, cu prilejul unei întâlniri derulate pe raza orașului Târgu Neamț, persoana în cauză ar fi remis agentului de poliție Vieru Sergiu Vasile în scopul precizat anterior, sumele de 9.000 de euro și 5.200 de lire sterline (în total echivalentul a aproximativ 14.950 euro), moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Suspectului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de Procedură Penală. Radio Iași/Gianina Buftea

Un agent de poliţie din judeţul Neamţ a fost reţinut joi de procurorii DNA, după ce a fost prins pe terasa unui restaurant din oraşul Târgu Neamţ în timp ce primea aproape 15.000 de euro mită de la un bărbat, în schimbul promisiunii că îl va ‘rezolva’ cu un dosar penal, au declarat surse judiciare.

Potrivit surselor citate, la începutul lunii martie, doi agenţi de la Secţia de Poliţie Crăcăoani din judeţul Neamţ au oprit pe raza localităţii Bălţăteşti o maşină condusă de o femeie şi au constatat că aceasta nu avea permis de conducere.

Ulterior, unul dintre poliţişti, Sergiu Vasile Vieru, l-a contactat pe concubinul femeii şi i-a cerut suma de 15.000 de euro, promiţând că va interveni la procurori de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ pentru a o scăpa de femeie de dosarul penal.

Concubinul femeii acceptă şi, cu prilejul a două întâlniri, îi dă poliţistului sumele de 25.000 lei (echivalentul a 5.000 euro) şi 40.000 lei (echivalentul a 8.000 euro).

Peste câteva luni, bărbatul se ceartă cu concubina şi, în luna iulie, îi sparge cauciucurile maşinii, astfel încât se alege cu dosar penal pentru comiterea unor fapte cu violenţă şi influenţare a declaraţiilor.

Pentru a scăpa de acuzaţii, bărbatul apelează din nou la agentul de poliţie Sergiu Vasile Vieru, care acceptă să-l ajute prin intervenţii la procurori, contra unei sume de bani.

Bărbatul l-a denunţat însă pe poliţist la DNA. Cei doi s-au întâlnit joi pe terasa unui restaurant din Târgu Neamţ, iar denunţătorul-colaborator i-a remis poliţistului sumele de 9.000 euro şi 5.200 lire sterline (în total echivalentul a 14.950 euro), moment în care procurorii DNA organizează flagrantul şi l-au reţinut pe agent. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)