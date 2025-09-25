Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Universitățile publice din Iași susțin participarea activă a studenților din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

Universitățile publice din Iași susțin participarea activă a studenților din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

Universitățile publice din Iași susțin participarea activă a studenților din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025
Foto: oplus_3145730

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 17:17

În contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, cele cinci universități publice din Iași — Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași — își exprimă susținerea deplină față de implicarea civică și democratică a studenților originari din Republica Moldova care studiază în centrul universitar ieșean.

Îi încurajăm pe toți studenții noștri care sunt cetățeni ai Republicii Moldova să se prezinte la vot și să contribuie activ la configurarea viitorului democratic al țării lor. Participarea la vot este nu doar un drept fundamental, ci și o responsabilitate esențială pentru consolidarea instituțiilor democratice și pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova — o direcție care are susținerea constantă și fermă a mediului academic ieșean.

Continuarea parcursului european al Republicii Moldova reprezintă o oportunitate majoră de consolidare a democrației, a statului de drept și a economiei de piață, oferind cetățenilor perspective reale de dezvoltare și de creștere a calității vieții. Integrarea în structurile europene aduce standarde mai înalte în educație, cercetare și inovare — domenii în care universitățile joacă un rol important. Pentru tinerii aflați acum la studii, apropierea de Uniunea Europeană înseamnă acces mai larg la programe academice comune, mobilități internaționale și proiecte de cercetare cu impact regional, contribuind direct la formarea unei generații capabile să sprijine modernizarea și competitivitatea Republicii Moldova.

Totodată, reafirmăm angajamentul comun al celor cinci universități publice ieșene de a consolida și extinde parteneriatele academice și de cercetare cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Colaborările noastre nu sunt doar consecința unei proximități geografice sau culturale, ci reflectă o viziune comună asupra valorilor europene, a educației de calitate și a cooperării transfrontaliere durabile.

Suntem convinși că tinerii educați, activi și implicați sunt cei care vor contribui decisiv la construcția unui viitor mai sigur și mai prosper pentru Republica Moldova. (Comunicat Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași) 


            
            
                            

                    Etichete:
                                    

                    


        
    





        

                        

                

                                            

                            Conferința Interferențe balcanice în muzica și arta contemporană la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
                        

                                        

                        

                            Prim plan
                            joi, 25 septembrie 2025, 16:16
                        

                        

                            
Conferința Interferențe balcanice în muzica și arta contemporană la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

                        

                        
Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași anunță organizarea...

                    

                    Conferința Interferențe balcanice în muzica și arta contemporană la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași
                

            

                            

                

                                            

                            Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași marchează deschiderea anului universitar 2025-2026 printr-o ceremonie festivă
                        

                                        

                        

                            Prim plan
                            joi, 25 septembrie 2025, 16:12
                        

                        

                            
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași marchează deschiderea anului universitar 2025-2026 printr-o ceremonie festivă

                        

                        
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași marchează deschiderea anului universitar 2025-2026 printr-o ceremonie festivă, în...

                    

                    Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași marchează deschiderea anului universitar 2025-2026 printr-o ceremonie festivă
                

            

                            

                

                                            

                            Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava va avea un terminal nou și modern
                        

                                        

                        

                            Prim plan
                            joi, 25 septembrie 2025, 15:32
                        

                        

                            
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava va avea un terminal nou și modern

                        

                        
Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava va avea un terminal nou și modern, cu o suprafață de aproximativ 10.000 de metri...

                    

                    Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava va avea un terminal nou și modern
                

            

                            

                

                                            

                            Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare continuării proiectelor de infrastructură pentru mai multe şantiere
                        

                                        

                        

                            Prim plan
                            joi, 25 septembrie 2025, 15:21
                        

                        

                            
Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare continuării proiectelor de infrastructură pentru mai multe şantiere

                        

                        
Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare continuării proiectelor de infrastructură pentru mai multe şantiere aflate în derulare. Potrivit...

                    

                    Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare continuării proiectelor de infrastructură pentru mai multe şantiere
                

            

                    

    

    
        

                        

                

                                        

                        

                            Prim plan
                            joi, 25 septembrie 2025, 15:09
                        

                        

                            
Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online pentru tren în primele ore ale zilei de vineri

                        

                        
Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online pentru tren, vineri, între orele 00:00 – 5:00, deoarece aplicaţia va fi oprită pentru...

                    

                    Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online pentru tren în primele ore ale zilei de vineri
                

            

                            

                

                                        

                        

                            Prim plan
                            joi, 25 septembrie 2025, 14:23
                        

                        

                            
INS: Câştigul salarial mediu net în România a fost, în 2024, de 4.959 de lei, în creştere cu 547 de lei faţă de anul precedent

                        

                        
Câştigul salarial mediu net în România a fost, anul trecut, de 4.959 de lei, în creştere cu 547 de lei faţă de anul precedent, potrivit...

                    

                    INS: Câştigul salarial mediu net în România a fost, în 2024, de 4.959 de lei, în creştere cu 547 de lei faţă de anul precedent
                

            

                            

                

                                        

                        

                            Prim plan
                            joi, 25 septembrie 2025, 14:10
                        

                        

                            
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare

                        

                        
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare, după ce un tribunal din Paris l-a găsit vinovat de...

                    

                    Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare
                

            

                            

                

                                        

                        

                            Prim plan
                            joi, 25 septembrie 2025, 14:04
                        

                        

                            
Ministerul Finanţelor va publica proiectul de rectificare bugetară

                        

                        
Ministerul Finanţelor ar urma să publice, astăzi, pe site-ul instituţiei, proiectul de rectificare bugetară. Documentul a fost analizat în...

                    

                    Ministerul Finanţelor va publica proiectul de rectificare bugetară