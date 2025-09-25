Universitățile publice din Iași susțin participarea activă a studenților din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025

Foto: oplus_3145730

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 17:17

În contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie 2025, cele cinci universități publice din Iași — Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași — își exprimă susținerea deplină față de implicarea civică și democratică a studenților originari din Republica Moldova care studiază în centrul universitar ieșean.

Îi încurajăm pe toți studenții noștri care sunt cetățeni ai Republicii Moldova să se prezinte la vot și să contribuie activ la configurarea viitorului democratic al țării lor. Participarea la vot este nu doar un drept fundamental, ci și o responsabilitate esențială pentru consolidarea instituțiilor democratice și pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova — o direcție care are susținerea constantă și fermă a mediului academic ieșean.

Continuarea parcursului european al Republicii Moldova reprezintă o oportunitate majoră de consolidare a democrației, a statului de drept și a economiei de piață, oferind cetățenilor perspective reale de dezvoltare și de creștere a calității vieții. Integrarea în structurile europene aduce standarde mai înalte în educație, cercetare și inovare — domenii în care universitățile joacă un rol important. Pentru tinerii aflați acum la studii, apropierea de Uniunea Europeană înseamnă acces mai larg la programe academice comune, mobilități internaționale și proiecte de cercetare cu impact regional, contribuind direct la formarea unei generații capabile să sprijine modernizarea și competitivitatea Republicii Moldova.

Totodată, reafirmăm angajamentul comun al celor cinci universități publice ieșene de a consolida și extinde parteneriatele academice și de cercetare cu instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Colaborările noastre nu sunt doar consecința unei proximități geografice sau culturale, ci reflectă o viziune comună asupra valorilor europene, a educației de calitate și a cooperării transfrontaliere durabile.

Suntem convinși că tinerii educați, activi și implicați sunt cei care vor contribui decisiv la construcția unui viitor mai sigur și mai prosper pentru Republica Moldova. (Comunicat Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași)