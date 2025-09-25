Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași marchează deschiderea anului universitar 2025-2026 printr-o ceremonie festivă

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași marchează deschiderea anului universitar 2025-2026 printr-o ceremonie festivă, în data de 30 septembrie 2025, începând cu ora 10.00, la Sala „Eduard Caudella”, Rectoratul Universității.

Evenimentul are și o semnificație specială, pentru comunitatea academică și locală, întrucât aniversăm 165 de ani de la înființarea învățământului artistic superior din România, prilej cu care deschidemo serie bogată de evenimente culturale, artistice și științifice, care se vor desfășura pe tot parcursul anului universitar: concerte, expoziții, spectacole de teatru și coregrafie, conferințe, lansări de carte etc., într-un demers de reafirmare a universității ca centru de excelență pentru educație, creație și cercetare artistică.

La ceremonie sunt așteptați, alături de comunitatea academică, reprezentanți ai autorităților locale și ai cultelor religioase, rectorii celorlalte universități din Iași, dar și reprezentanți ai altor instituții partenere.

De asemenea, în cadrul festivității de deschidere vor fi acordate studenților premii și diplome de excelență pentru rezultate deosebite obținute, în anul universitar anterior.

În aceeași zi vor avea loc Festivitățile de deschidere a noului an universitar în cadrul celor trei Facultăți ale UNAGE, după cum urmează: Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice în Amfiteatrul Achim Stoia, str. Costache Negruzzi nr. 7-9, Facultatea de Teatru în Sala Studio, str. Costache Negruzzi nr. 7-9 și Facultatea de Arte Vizuale și Design la Galeria Aparte, str. Teodor Codrescu nr. 6.