UNAGE Iași: Concertul ”Să ne veselim oleacă!”, susținut de Corul ALETHEIA

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 septembrie 2025, 16:26

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) Iași – Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice – și Primăria Municipiului Iași, invită publicul la Concertul cu tema Să ne veselim oleacă!, susținut de Corul ALETHEIA, duminică, 28 septembrie 2025, orele 18.00, la Sala Caudella de la Casa Balș.

Concertul Să ne veselim oleacă! propune o călătorie muzicală prin Transilvania și Maramureș, rememorând cunoscute melodii specifice acestor două zone etnografice și valorificate de compozitori precum: Constantin Arvinte, Dan-Mihai Goia, Tudor Jarda, Mircea Neagu, Iustina Nedelcu-Chiuariu, Lucian Nireșteanu, AdrianPop, Dariu Pop și Constantin Râpă.

Împărtășind experiența cântului coral de peste 16 ani și câștigători, în 2019, ai premiului I la secțiunea Folclor la concursul internațional Singing World din Sankt Petersburg, membrii corului Aletheia s-au reunit pentru a ne aminti despre frumusețea suitelor corale de influență folclorică, multe dintre ele fiind interpretate la competițiile și concertele din străinătate.

Atmosfera concertului alternează între frenezia jocurilor populare dominate de poliritmii și accente surprinzătoare și doinele meditative, uneori pline de jale, ce vor fi interpretate cu sensibilitate de soliștii Antonia Cucerenco, Adriana Iacob, Ana-Maria Huțanu și Bogdan-Andrei Chipirișteanu.

Va fi prezentată în primă audiție absolută lucrarea Joc cu strigături a compozitoarei Iustina Nedelcu-Chiuariu, profesor de muzică și doctorand al Universității Naționale de Arte „GeorgeEnescu”, al cărei talent creativ s-a exprimat cu multă generozitate în spațiul repertoriului coral.

Concertul va fi prezentat de Aliona Paciurca, membră veche în corul Aletheia și un om al cuvântului spus cu inspirație, ale cărei eforturi de cercetare în domeniul muzicologiei s-au concretizat în 2024 cu obținerea titlului de doctor, cu distincția Magna Cum Laude.

Dirijorul Corului Aletheia, Dorina Comănescu, este conferențiar universitar doctor în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic de la Universitatea Națională de Arte „G. Enescu” din Iași. Ea îmbină cu bucurie psihologia și muzica în cercetarea științifică, dar mai ales în practica interpretativă de pe scenă.

Concertul este inclus în stagiunea Facultății de Interpretare, Compozițieși Studii Muzicale Teoretice de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, dar și în calendarul manifestărilor care celebrează împlinirea a 165 ani de învățământ artistic superior ieșean. Acesta reflectă totodată și unul dintre rezultatele proiectului cultural „Mărturii din componistica corală contemporană” finanțat de Primăria Iași și desfășurat în Parteneriat cu UNAGE.