Un nou zbor de evacuare din zona de conflict din Orientul Mijlociu prin mecanismul RescEU

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 martie 2026, 07:05

Astăzi va avea loc un nou zbor de evacuare din zona de conflict din Orientul Mijlociu prin mecanismul RescEU, dedicat cetăţenilor români din categoriile vulnerabile.

Precizarea a fost făcută ieri de ministrul de externe Oana Ţoiu, înaintea audierilor de la Comisia de politică externă din Camera Deputaţilor, la care a fost întrebată despre gestionarea situaţiei.

Cota alocată pentru acest zbor de evacuare este de 130 de locuri, a spus Oana Ţoiu şi a adăugat că minorii, în special cei de vârste mici, rămân o prioritate.

Ministrul de Externe a menţionat că, până acum, aproximativ 5.700 de români au ajuns în ţară în siguranţă, dintre care 3.200 s-au întors prin zboruri organizate de statul român sau facilitate de autorităţile de la Bucureşti. (Rador/ FOTO imagine generata cu AI)