Prima pagină » Știri » Prim plan » Un medic de la UPU Bacău a fost reținut de procurori

Un medic de la UPU Bacău a fost reținut de procurori

Un medic de la UPU Bacău a fost reținut de procurori

Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2025, 12:37

O doctoriță de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău a fost reținută pentru 24 de ore într-un dosar de mită, fals și uz de fals, instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

În dosar este vizat și un asistent medical, dar și persoane care ar fi oferit mită pentru a obține concedii medicale nemeritate.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, la percheziții, procurorii au ridicat sume de bani și mai multe documente doveditoare, după cum transmite corespondentul nostru, Gabriel Pop: ”În conformitate cu legislația în vigoare și cu procedurile interne, conducerea Spitalului Județean Bacău a dispus efectuarea unii verificări administrative interne în scopul evaluării unor eventuale abateri disciplinare sau procedurale. Acest demers este complementar anchetei penale și nu înlocuiește acțiunile organelor judiciare. Important de reținut că activitatea medicală la nivelul spitalului va continua în condiții normale, fără întreruperi. Măsurile de reorganizare temporară a fluxului de lucru în Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului bacăuan au fost implementate astfel încât pacienții să fie tratați cu responsabilitate și cu profesionalism.”

(Radio Iaşi/Gabriel Pop/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

