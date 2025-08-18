Ascultă Radio România Iași Live
Un cutremur, cu magnitudinea de 3, s-a produs în judeţul Vrancea

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 09:32

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3, s-a produs azi-dimineaţă, la ora 3:15 minute, în judeţul Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut loc la adâncimea de 126 de kilometri.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

