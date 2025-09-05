UAIC oferă peste 3.600 de locuri la admiterea de toamnă

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 11:10

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a început, astăzi, admiterea de toamnă.

În total, sunt peste 3.600 de locuri scoase la concurs.

Cele mai multe rămase libere sunt la Facultatea de Litere, peste 600.

La Informatică mai sunt locuri disponibile doar la linia de predare în limba engleză, în timp ce la Facultatea de Drept au fost ocupate toate încă din vară.

La Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru această sesiune, a fost înființată o specializare nouă, după cum transmite redactorul nostru, Constantin Mihai: ”În vară, la admitere, au fost ofertate 8.355 de locuri. Pentru toamnă au rămas 3.647, adică peste 43% locuri rămase libere. Este cel mai mare procent din ultimii 35 de ani. 464 sunt la fără taxă, adică 11% și 2.446 la cu taxă, peste 58%. Dacă analizăm pe facultăți, la Drept nu mai este niciun loc liber. Foarte puține locuri au mai rămas la Informatică, doar 23 și toate la secția de predare în limba engleză. La Istorie, mai sunt libere 6 locuri susținute de la buget, dar încă 21 la cu taxă. La Facultatea de Educație Fizică și Sport, mai sunt 30 de locuri, toate la o singură specializare, Management în Sport. O specializare înființată acum două săptămâni. La Facultatea de Psihologie, a mai rămas doar un loc, la fără taxă și acela la specializarea Psihopedagogie Specială. La acest unic loc se adaugă 135 la cu taxă. Geografia, o facultate evitată în ultimii ani, mai are doar 14 locuri la Geografia Turismului, cu linia de predare în franceză și 11 la Geografia Mediului. Facultățile cu foarte multe locuri rămase libere: Facultatea de Economie, 369 de locuri și Facultatea de Litere, 600 de locuri.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)