Trei persoane au murit şi 14 au fost rănite în urma exploziei produse într-un bloc de locuinţe din cartierul Rahova

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2025, 16:25

Trei persoane au murit şi 14 au fost rănite – este bilanţul exploziei produse în această dimineaţă într-un bloc de locuinţe din cartierul Rahova, din sectorul 5 al capitalei.

Două etaje ale clădirii au fost afectate, cel mai avariate fiind apartamentele de pe colţul clădirii.

Deflagraţia a afectat şi faţada unui alt bloc din apropiere, dar şi Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, de unde elevii şi profesorii au fost evacuaţi.

Răniţii, cel mai în vârstă de 86 de ani, au fost transportaţi pentru îngrijiri în mai multe spitale din Bucureşti, precum Floreasca, Universitar sau „Bagdasar-Arseni”, dar şi la cel de copii, „Grigore Alexandrescu”.

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că pentru un pacient cu arsuri, adus la Spitalul Universitar de Urgenţă, s-a solicitat transferul către o clinică din străinătate. Ministrul spune că aşteaptă un răspuns în următoare 24 de ore şi că probabil pacientul va fi transferat în Germania sau Austria.

Persoanele evacuate în urma exploziei din bloc vor fi cazate în hoteluri la acest sfârşit săptămână, a anunţat primarul general interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu.

El a precizat – potrivit Agerpres – că, începând de luni, cei evacuati vor putea beneficia de locuinţe puse la dispoziţie din fondul municipiului Bucureşti şi al sectoarelor capitalei.

În şedinţa de astăzi a Consiliului General al Capitalei urmează să fie aprobată o hotărâre în baza căreia va fi asigurată plata chiriei pe durată nedeterminată pentru cei care nu pot fi cazaţi în apartamentele municipalităţii.

Primarul general interimar a mai anunţat că în jurul blocului afectat a fost instituit un perimetru de securitate şi că nimeni nu mai poate intra în locuinţe pentru a-şi lua bunurile.(Rador/ FOTO IGSU)