Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis de astăzi, 20.10.2025

Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis de astăzi, 20.10.2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 19:17

Luni, 20.10.2025, circulația rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200).

Măsura închiderii circulației pe aceste sectoare montane a fost luată în baza proceselor verbale emise de Comisiile de Revizie Specială, formate din reprezentanți ai CNAIR Central, DRDP București, DRDP Brașov, DRDP Cluj și DRDP Craiova, în conformitate cu reglementările tehnice din „Normativul privind circulația rutieră pe drumurile montane – Drumul Național DN 7C „Transfăgărășan” și Drumul Național DN 67 C „Transalpina”, indicativ AND 615-2020, aprobată prin Decizia Directorului General al CNAIR SA nr.1287/02.10.2020 și prin Ordinul comun al ministrului Transporturilor și Infrastructurii și al ministrului Afacerilor Interne nr.106/01.02.2021 și nr.28/17.02.2021.

Decizia a fost adoptată de către CNAIR din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a posibilelor pericole cauzate de ninsori abundente, viscole, avalanșe frecvente, căderi masive de stânci, pietre, viituri, alunecări de teren, fenomene sub formă de ceață și polei.

De asemenea, precizăm că la altitudine instabilitatea atmosferică este accentuată și poate produce fenomene meteorologice extreme în orice moment.

Sectoarele de drum închise circulaţiei sunt semnalizate corespunzător.

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzipot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numerele de telefon 021/9360 și pe prima pagină în caseta din stânga: www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situația Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/. (Comunicat CNAIR/ FOTO radioiasi.ro)

