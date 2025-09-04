Tragedie la Târgu-Neamț: Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la o înălțime de 5 metri

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 17:29

La data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 15:16, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați pin apel 112, cu privire la faptul că, un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din Alexandru cel Bun, angajat al unei societăți comerciale de telecomunicații, ar fi căzut de la o înălțime de aproximativ 5 metri.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a declarat decesul bărbatului. Se continua cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și neluarea sau nerespectarea măsurilor de securitate în muncă. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO Gianina Buftea)