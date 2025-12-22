Timp de aşteptare de 90 de minute la punctul de frontieră de la Siret pe sensul de ieşire din România

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 11:39

120 de camioane aşezate într-o coloană de aproximativ trei kilometri aşteptau, în această dimineaţă, să iasă din ţară spre Ucraina, prin punctul de frontieră de la Siret, transmit reprezentanţii Poliţiei de Fontieră.

Timpii de aşteptare erau de 90 de minute pe sensul ieşire din România, iar pe sensul de intrare de 30 de minute.

Aglomeraţia este provocată de traficul de mărfuri din perioada sărbătorilor de iarnă.

Poliţia de Frontieră anunţă că lucrează la capacitate maximă, fiind folosite toate punctele de control destinate camioanelor.

De asemenea, a fost suplimentat personalul care desfăşoară formalităţile de control şi se acţionează în comun cu autorităţile de frontieră din Ucraina pentru fluidizarea traficului.

Conform unor surse, citate de Agerpres, creşterea valorilor de trafic pe la Siret este cauzată şi de distrugerea unui pod din regiunea Odesa, care făcea legătura între Moldova şi Ucraina.(Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)