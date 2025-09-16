Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – Iași

Caravana Gaudeamus Radio România este din nou alături de ieșeni, la început de an școlar!

Publicat de Lucian Bălănuţă, 16 septembrie 2025, 11:17

Cea de a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, organizată în Iași, va avea loc în perioada 17 – 21 septembrie, în cea mai vizitată și îndrăgită zonă din oraș.

Evenimentul este organizat de Radio România, prin Echipa Gaudeamus și Radio România Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, și se va desfășura în incinta unui ansamblu de pavilioane expoziționale mobile, amplasate în zona pietonală a Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Ioan I. C. Brătianu și Primăria Iași). Programul de vizitare este zilnic, între orele 10.00 și 20.00.

Președintele de onoare al ediției va fi doamna prof. univ. dr. Simona Modreanu, cunoscută scriitoare, traducătoare și cadru didactic. Deschiderea oficială a ediției va avea loc miercuri, 17 septembrie, la ora 12.00.

Organizat într-un moment de maxim interes pentru carte și produse educaționale – începutul anului școlar pentru elevii din învățământul preuniversitar și perioada de pregătire pentru debutul anului universitar, într-unul dintre cele mai puternice centre culturale și universitare din țară – Gaudeamus Iași va oferi o excelentă oportunitate de selecție și achiziție atât a materialelor necesare în următoarea perioadă, cât și a titlurilor căutate exclusiv pentru plăcerea lecturii.

Oferta ediției include:

– cele mai recente apariții editoriale, publicate de peste 30 dintre cele mai cunoscute edituri din țară;

– o gamă largă de jocuri, materiale educaționale și muzică;

– lansări și prezentări de carte, programate cu precădere în a doua parte a evenimentului;

– proiectul național „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”, derulat de Radio România cu prilejul edițiilor din întreaga țară ale Târgului de Carte Gaudeamus; la ediția ieșeană, cinci elevi medaliați cu aur la olimpiade internaționale vor fi premiați de sponsorul ediției, Lions Club D Iași D.

Pentru pasionații de lectură care nu vor putea ajunge la evenimentul derulat în format fizic, website-ul www.gaudeamus.ro va aduce un strop din atmosfera inegalabilă a Târgului de Carte Gaudeamus prin intermediul standurilor virtuale ale tuturor participanților, pe care le va găzdui în intervalul 17 – 21 septembrie.

Eveniment organizat de Radio România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași

Sponsor: Lions Club Iași D