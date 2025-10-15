Sute de credincioșii asteaptă la rând pentru a se închina la racla Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2025, 06:56 / actualizat: 15 octombrie 2025, 10:11

Miercuri, 15 octombrie, la ora 09.30 rândul închinătorilor era pe Str. Uzinei la stâlpul 16.

Pelerinii care au ajuns la raclă la ora 09.30 au pornit de la stâlpul 15 și au stat la rând aproximativ 1 oră.

Miercuri, 15 octombrie, la ora 08.00 rândul închinătorilor era pe Str. Cantacuzino la stâlpul 5.

Pelerinii care au ajuns la raclă la ora 08.00 au pornit de la stâlpul 2 și au stat la rând aproximativ 1 oră.

Miercuri, 15 octombrie, la ora 07.00 rândul închinătorilor era pe Str. Cantacuzino la stâlpul 4.

Pelerinii care au ajuns la raclă la ora 07.00 au pornit de la stâlpul 5 și au stat la rând aproximativ 1 oră.

Până în prezent s-au închinat aproximativ 195.000 de persoane.

Miercuri, 15 octombrie, la ora 06.30 rândul închinătorilor era pe Str. Cloșca la stâlpul 5.

Pelerinii care au ajuns la raclă la ora 06.00 au pornit de la stâlpul 26 și au stat la rând aproximativ 2 ore și jumătate.

Sursa: doxologia.ro