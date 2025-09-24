Studenții, în prim-plan la deschiderea anului universitar 2025–2026 la TUIASI

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 septembrie 2025, 15:00

„Evenimentul din acest an va fi cumva inedit prin organizare, prin vorbitori și prin mesajele transmise de aceștia. Inedit pentru că vom încerca să ieșim din tiparele obișnuite și ne vom concentra, prin alocuțiuni și vorbitori, pe tineri, pe studenți”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI).

Luni, 29 septembrie, începând cu ora 11.00, TUIASI invită studenții, cadrele didactice, dar și absolvenții la deschiderea anului universitar 2025-2026. Evenimentul va avea loc în Parcul „Prof. Cezar Oprișan”, situat între căminele T9-T11 din campusul Tudor Vladimirescu.

„Începem anul universitar optimist, în contradicție, cumva, cu contextul în care educația din România își derulează activitățile. Spun optimist, căci, iată, avem un număr mai mare de studenți admiși la cele două cicluri de studii universitare comparativ cu 2024. Toate proiectele noastre derulate prin PNRR își continuă implementarea și am demarat o serie de proiecte noi, din fonduri proprii sau cu sprijinul unor companii partenere. Și, ca să dau doar trei exemple: noua cantină de la Hala de Chimie, construcția noului sediu al Facultății de Electronică, amenajarea inedită a parcului nostru”, a precizat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Acesta a subliniat că „evenimentul din acest an va fi cumva inedit pentru că vom încerca să ieșim din tiparele obișnuite și ne vom concentra, în alocuțiuni și ca vorbitori, pe tineri, pe studenți. În acest sens, mesajul meu va sublinia interesul crescut al Uniunii Europene pentru formarea specialiștilor în domeniile STEM și resursele pe care aceasta le va aloca în acest scop. Și, evident, voi întări rolul universității noastre în educația tehnică internațională. Am înțeles de la echipa cu care colaborez în mod nemijlocit la organizarea evenimentului că vom avea parte și de o serie de surprize pe care, oricât am insistat, nu mi le-au dezvăluit.”

Welcome Week, o săptămână exuberantă, dedicată „bobocilor”

Prima ediție a Programului Welcome Week se desfășoară în perioada 29 septembrie – 8 octombrie 2025, în cadrul Zilelor Voluntarului Ieșean și al Zilelor Bobocului Ieșean. Mai exact, organizatorii pregătesc o experiență integrată de „Survive on Campus” pentru noii studenți. După ceremonia de deschidere a anului academic de pe 29 septembrie, va urma INGENIUM Wellbeing Day, care include jocuri în aer liber, DJ Show și primul contact cu organizațiile studențești. Ziua se va încheia cu un after-party la Master Club.

În primele trei zile (29 septembrie – 1 octombrie), studenții din primul an vor participa la prezentarea organizațiilor studențești TUIASI, cu activități complementare precum Garden Party (30 septembrie), Student Balkan Party cu artiști precum Alex Popa & Friends, Lili & Lulu, și concerte cu Alex Filote & Friends, trupa VID și formația Fără Zahăr.

„Partea a doua a săptămânii (2–5 octombrie) include activități culturale și sociale diversificate: concertul Filarmonicii Iași, Ziua Studenților Erasmus (GET TOGETHER!) la căminul T8, campanii de prevenție antidrog și phishing bancar, plus activități de weekend, cu o campanie de ecologizare în campus și vizite la muzee”, a declarat prorectorul pentru Relația cu Studenții de la TUIASI, conf. dr. ing. Bogdan Istrate.