Statele Unite ale Americii sărbătoresc 20 de ani de program American Spaces în România

21 septembrie 2025

Ambasada Statelor Unite în România marchează 20 de ani de existență a programului American Spaces la noi în țară.

Cele 10 centre American Corner din România, inclusiv cel din Iași, vor găzdui pe parcursul acestui an evenimente dedicate.

Într-o declarație acordată colegului nostru, Lucian Bălănuță, Atașatul de Presă al Ambasadei SUA, Emily Zeeberg, a apreciat nivelul ridicat de cunoaștere a limbii engleze în rândul studenților români.

Ea a arătat că inițiativa American Corners, inclusiv prin spațiul găzduit de Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” din Iași, contribuie la schimbul de idei și la promovarea valorilor comune.

Emily Zeeberg a menționat că, în perioada următoare, vor fi organizate evenimente legate de marcarea a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite.

Emily Zeeberg: Inițiativa se numește America 250. Da, din 1776. Aniversarea începe oficial anul viitor, dar deja din acest an calendaristic pregătim multe evenimente în diferite orașe ale României. Ne dorim ca o parte dintre acestea să aibă loc în jurul datei de 4 iulie, pentru a celebra 250 de ani de existență a Statelor Unite. Relația bilaterală dintre Statele Unite și România este una foarte puternică, bazată pe valori și pe o istorie comună. Știu că România a fost un partener de încredere pentru America în mare parte din acești 250 de ani.

 

 

La nivel global, există peste 700 de spații americane în 140 de țări, iar România are cel mai mare număr din Europa. (Radio Iași/ Lucian Bălănuță/ FOTO Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi din Iași)

