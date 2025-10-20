SRI consideră necesară actualizarea legislației penale în domeniul dezinformării

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 19:16

Serviciul Român de Informaţii consideră că este necesară o actualizare a legislaţiei penale în domeniul dezinformării, pentru a putea combate eficient campaniile de diseminare a unor mesaje false, radicale sau extremiste.

SRI a transmis acest mesaj în contextul în care, în ultimele zile, pe reţelele de socializare au circulat numeroase teorii ale conspiraţiei cu referire la explozia din Cartierul Bucureştean Rahova, iar din primele date ar fi vorba de o campanie de dezinformare coordonată.

Instituţia atrage atenţia asupra riscului de a distribui mesaje neverificate din surse anonime sau necredibile.

Imediat după tragedia de vineri, în mediul online, au circulat mai multe naraţiuni despre un posibil asasinat, plasarea de bombe sau că explozia viza uciderea unei avocate implicate în dosare sensibile. (Rador/ FOTO facebook.com/sri.oficial)