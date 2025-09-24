Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Spitalele vor fi obligate să instaleze butoane de panică în fiecare salon

Spitalele vor fi obligate să instaleze butoane de panică în fiecare salon

Spitalele vor fi obligate să instaleze butoane de panică în fiecare salon
Foto: rhdr

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 septembrie 2025, 19:07

Spitalele publice şi cele private vor fi obligate să instaleze butoane de panică în fiecare salon, iar în unităţile de primiri urgenţă şi secţiile de terapie intensivă, să asigure sisteme de supraveghere video, potrivit unui proiect de lege adoptat astăzi de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Nerespectarea noilor dispoziţii va fi sancţionată cu amenzi de până la 30.000 de lei.

Modificarea legislaţiei în domeniul sănătăţii a beneficiat de sprijinul tuturor grupurilor parlamentare.

Proiectul legislativ vine în sprijinul pacienţilor şi a personalului medical, spune deputatul USR Emanuel Ungureanu, unul dintre iniţiatori

Emanuel Ungureanu: Într-un context în care avem o instituţie a statului ANMCS care acreditează spitale an de an, fără să respecte standardele minime de siguranţă pentru pacient.

Deputatul UDMR Vass Levente consideră că accentul trebuie pus în continuare inclusiv pe posibilitatea spitalelor de a pune la punct acest sistem.

Vass Levente: De a controla siguranţa pacienţilor /…/ într-o zonă foarte, foarte sensibilă. Procedurile nu trebuie puse la o parte. Cu monitorizare sau fără monitorizare, şeful secţiei, autoritatea asistentei şefe nu poate fi înlocuită de un simplu monitor.

AUR susţine iniţiativa, dar atrage atenţia asupra lipsei personalului medical, spune deputatul Cristina Butură.

Cristina Butură: Avem saloane ATI cu şase paturi, plus rezervă, deservite de un singur asistent medical şi un infirmier pe tură. Oricât de performante ar fi camerele video sau sistemele de alertă, ele nu pot compensa lipsa personalului medical certificat.

Şi Partidul Oamenilor Tineri este de acord cu măsurile prevăzute în document, transmite deputatul Ancuţa Florina Irimia.

Ancuţa Florina Irimia: Siguranţa pacienţilor şi a personalului medical nu este negociabilă. Prin acest proiect oferim un răspuns concret la nevoile reale din spitale, reacţie rapidă în urgenţe, transparenţă şi protecţie.

Camera Deputaţilor este fort decizional în acest caz, actul notiv urmând să fie transmis preşedintelui pentru promulgare. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Nou mesaj de ameninţare trimis la şcoli; SRI: Nu sunt elemente că ameninţarea ar fi reală
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 10:36

Nou mesaj de ameninţare trimis la şcoli; SRI: Nu sunt elemente că ameninţarea ar fi reală

Un nou mesaj de ameninţare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineaţa, prin mail, către mai multe şcoli din Bucureşti şi din...

Nou mesaj de ameninţare trimis la şcoli; SRI: Nu sunt elemente că ameninţarea ar fi reală
METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 10:33

METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării

COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 24-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și...

METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării
Bolnavii cu afecţiuni oncologice ar putea primi, la cerere, întreaga sumă acumulată la pilonul II de pensii
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 07:45

Bolnavii cu afecţiuni oncologice ar putea primi, la cerere, întreaga sumă acumulată la pilonul II de pensii

Bolnavii cu afecţiuni oncologice ar putea primi, la cerere, întreaga sumă acumulată la pilonul II de pensii, potrivit unui amendament votat în...

Bolnavii cu afecţiuni oncologice ar putea primi, la cerere, întreaga sumă acumulată la pilonul II de pensii
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 06:50

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită

Liderii coaliției de guvernare au decis la Palatul Victoria prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până în martie...

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 06:20

Sesizările împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan, pe agenda Curţii Constituţionale

Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva pachetelor de legi pentru...

Sesizările împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan, pe agenda Curţii Constituţionale
Naţional marți, 23 septembrie 2025, 15:34

Conducerea AFM a depus o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată

Conducerea Administraţiei Fondului pentru Mediu a depus astăzi o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o...

Conducerea AFM a depus o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată
Naţional marți, 23 septembrie 2025, 14:04

Sălile de jocuri de noroc de la parterul blocurilor ar putea fi interzise

Sălile care deţin aparate pentru jocuri de noroc – aşa-numitele păcănele – ar putea fi interzise dacă funcţionează la parterul...

Sălile de jocuri de noroc de la parterul blocurilor ar putea fi interzise
Naţional marți, 23 septembrie 2025, 11:34

Rogobete, despre efectele secundare ale paracetamolului: Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat marţi că a cerut Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere cu privire la...

Rogobete, despre efectele secundare ale paracetamolului: Am solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului un punct de vedere avizat