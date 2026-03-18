Simularea Evaluării Naţionale/Elevii din partea minorităţilor susţin proba de Limba şi literatura maternă

Publicat de Andreea Drilea, 18 martie 2026, 06:10

Elevii de clasa a VIII-a din partea minorităţilor naţionale susţin miercuri proba de Limba şi literatura maternă din cadrul simulării Evaluării Naţionale.

Luni a avut loc prima probă a simulării – la Limba şi literatura română, 4.545 de unităţi de învăţământ, adică 97,8% dintre şcolile care au nivel gimnazial, participând la examen. Peste 145.200 de elevi şi-au verificat cunoştinţele cu această ocazie. 104 şcoli nu au organizat simularea.

Marţi a fost susţinută proba la Matematică.

Rezultatele vor fi comunicate individual, şi nu prin afişare, în data de 30 martie.

Anul acesta, simularea Evaluării Naţionale nu se desfăşoară în toate şcolile, după ce sindicatele din domeniu le-au cerut profesorilor să nu participe la testări, pe fondul nemulţumirilor legate de măsurile de austeritate luate de Guvern.

Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării Sorin Ion a declarat vinerea trecută că pentru copiii de clasa a VIII-a din unităţile de învăţământ în care nu se organizează simularea Evaluării Naţionale există posibilitatea de a susţine ulterior examenele la nivel de şcoală.