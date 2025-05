Silvicultorii din judeţul Vrancea au împădurit 380 de hectare în cadrul unei campanii de plantare a arborilor

Publicat de Andreea Drilea, 15 mai 2025, 15:15

Chiar dacă vremea a fost capricioasă, în judeţul Vrancea silvicultorii spun că au reuşit să termine la timp campania de plantare a arborilor din primăvara acestui an. Au fost împădurite astfel 380 de hectare de suprafeţe din judeţ.

Reporter: Gabriel Sava – Peste 60 de hectare de pădure din cele 380 au fost împădurite integral, atât la nivelul Direcţiei Silvice, cât şi la ocoalele private din judeţ. Campania este considerată un succes – spune Lucian Zamfir, directorul Direcţiei Silvice Vrancea.

Lucian Zamfir: Campania de împăduriri la Direcţia Silvică Vrancea în primăvara acestui an a fost o reuşită, din punctul nostru de vedere. Am împădurit în total 94 de hectare, din care 77 au reprezentat regenerările naturale şi 17 hectare împăduriri efective. Anul trecut, nu mai ştiu exact, dar oricum a fost mult mai puţin, aproape la jumătate. Cea mai mare suprafaţă a fost la Ocolul Silvic Soveja. Am avut 59, aproape 60 de hectare. Din specii am folosit din toate, şi răşinoase, şi foioase. Ca număr de puieţi, pot să vă spun că noi, în campania noastră, am folosit aproximativ 100.000 de puieţi. Am avut şi parteneriate cu voluntari şi îi aşteptăm ca de fiecare dată să fie alături de noi şi ne bucurăm de cele mai multe ori când voluntarii sunt tineri, şi am avut parteneriate cu şcoli, cu licee şi ne bucurăm că au participat alături de noi, fiindcă unul din obiectivele noastre este şi crearea unei conştiinţe forestiere în rândul tinerilor şi cred că e foarte important.

Reporter: În Vrancea sunt circa 180.000 de hectare de pădure, cea mai mare parte a acestor suprafeţe fiind în administrare privată.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro