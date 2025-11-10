Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka a ajuns la Focșani

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 16:30

Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Principatului Moldovei, a ajuns, luni, la Focşani, în cadrul unui amplu ceremonial militar şi religios care marchează repatrierea acestuia din Franţa.

În drum spre Focşani, sicriul domnitorului a fost adus la Coteşti, la conacul care poartă numele familiei Ghyka, unde descendenţii săi au organizat un moment privat de comemorare.

Ulterior, cortegiul s-a deplasat spre Focşani, unde, în Piaţa Unirii, a avut loc o ceremonie solemnă la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, cadre ale Jandarmeriei Române, membri ai Bisericii Ortodoxe Române, precum şi delegaţi ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai Ministerului Apărării Naţionale.

‘Astăzi, trăim un moment istoric. Pentru că astăzi, ultimul domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, s-a reîntors acasă. Domnitorul Grigore Alexandru Ghyka a fost un conducător demn şi mai presus de interesele proprii a pus dreptatea, cinstea şi poporul pe care l-a slujit. (…) Pot să spun că prin aceste demersuri (de repatriere – n.r.) s-a făcut şi o reîntregire a istoriei, din punct de vedere moral. Bine ai venit acasă, domn al Moldovei’, a spus prefectul judeţului Vrancea, Marius Iorga.

Sicriul domnitorului a fost depus pe catafalc, la Muzeul Vrancei, şi va putea fi vizitat de public până miercuri dimineaţă, la ora 9:00. Persoanele care doresc pot depune jerbe şi coroane de flori în locul special amenajat, la Muzeul Vrancei, ce vor fi ulterior depuse la mormântul domnitorului, după ceremonia de reînhumare care va avea loc la Iaşi.

În acelaşi spaţiu, Muzeul Vrancei a organizat o expoziţie tematică dedicată uniformelor istorice ale Jandarmeriei Române, completată cu documente, fotografii şi obiecte de patrimoniu care ilustrează evoluţia instituţiei fondate chiar în timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghyka, în anul 1850.

Domnitorul Grigore Alexandru Ghyka a fost una dintre personalităţile care au pregătit terenul pentru modernizarea statului român, contribuind la dezvoltarea învăţământului public gratuit, abolirea cenzurii şi promovarea libertăţii presei. De asemenea, de numele domnitorului se leagă înfiinţarea Jandarmeriei Române.

Vineri, în cimitirul din localitatea Le Mee-sur-Seine din Franţa a avut loc ceremonia religioasă de deshumare a rămăşiţelor pământeşti ale domnitorului, care apoi au fost aduse în ţară, la Bucureşti. Rămăşiţele pământeşti ale domnitorului vor ajunge la Iaşi miercuri, 12 noiembrie, unde vor fi depuse la Palatul Culturii, iar ulterior vor fi reînhumate într-un loc special amenajat în apropierea acestei edificiu. (Agerpres/ FOTO cjvrancea.ro)

