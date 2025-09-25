Ascultă Radio România Iași Live
Şedinţă CSAT; securitatea spaţiului aerian naţional – pe agendă

Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2025, 06:33

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte joi în şedinţă, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spaţiului aerian naţional.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecţie contra ameninţărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord şi a cerinţelor tehnice generale ale echipamentelor şi sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecţie.

De asemenea, pe agenda întâlnirii se mai află subiectul stabilirii persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor şi a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional şi procedura de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spaţiului aerian naţional.

În cadrul şedinţei Consiliului vor fi analizate şi alte tematici de actualitate din domeniul securităţii naţionale. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

DIICOT deschide dosar penal în cazul mesajelor de ameninţare trimise la mai multe şcoli şi spitale
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 19:02

DIICOT deschide dosar penal în cazul mesajelor de ameninţare trimise la mai multe şcoli şi spitale

DIICOT a anunţat, miercuri, că a deschis un dosar penal în care face cercetări cu privire la mesajele de ameninţare trimise pe adresele de...

DIICOT deschide dosar penal în cazul mesajelor de ameninţare trimise la mai multe şcoli şi spitale
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 12:26

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor....

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – amânată pe 8 octombrie
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 11:34

CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – amânată pe 8 octombrie

UPDATE 11:35 – Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie...

CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – amânată pe 8 octombrie
Nou mesaj de ameninţare trimis la şcoli; SRI: Nu sunt elemente că ameninţarea ar fi reală
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 10:36

Nou mesaj de ameninţare trimis la şcoli; SRI: Nu sunt elemente că ameninţarea ar fi reală

Un nou mesaj de ameninţare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineaţa, prin mail, către mai multe şcoli din Bucureşti şi din...

Nou mesaj de ameninţare trimis la şcoli; SRI: Nu sunt elemente că ameninţarea ar fi reală
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 10:33

METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării

COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 24-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și...

METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 07:45

Bolnavii cu afecţiuni oncologice ar putea primi, la cerere, întreaga sumă acumulată la pilonul II de pensii

Bolnavii cu afecţiuni oncologice ar putea primi, la cerere, întreaga sumă acumulată la pilonul II de pensii, potrivit unui amendament votat în...

Bolnavii cu afecţiuni oncologice ar putea primi, la cerere, întreaga sumă acumulată la pilonul II de pensii
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 06:50

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită

Liderii coaliției de guvernare au decis la Palatul Victoria prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până în martie...

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită
Naţional miercuri, 24 septembrie 2025, 06:20

Sesizările împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan, pe agenda Curţii Constituţionale

Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva pachetelor de legi pentru...

Sesizările împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan, pe agenda Curţii Constituţionale