Ședinţă comună, săptămâna viitoare, pentru numiri în Consiliile de administraţie de la SRR şi SRTv şi la conducerea AEP

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 19:01

Camera Deputaţilor şi Senatul se vor întruni, marţi, 18 noiembrie, pentru numirile în Consiliile de administraţie ale Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune, a preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, precum şi pentru vacantarea unui post de membru neexecutiv în Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, au decis Birourile permanente reunite.

Conform celor stabilite miercuri de conducerea Parlamentului, listele candidaţilor pentru Consiliile de administraţie ale SRR şi SRTv se vor înainta Birourilor permanente ale celor două Camere, termenul pentru propunerile nominale fiind până luni, 17 noiembrie, ora 10:00, iar până marţi, 18 noiembrie, ora 11:00, comisiile pentru cultură trebuie să dea avizul.

De asemenea, aceleaşi termene sunt stabilite şi pentru propunerile pentru funcţia de preşedinte al AEP, avizul urmând să fie dat de Comisiile juridice.

Totodată, Birourile permanente au repartizat la comisiile de specialitate rapoartele de activitate ale CNA, SRR, SRTv, CNCD. Astfel, rapoartele de activitate ale Consiliului Naţional al Audiovizualului, Societăţii Naţionale de Televiziune şi Societăţii Naţionale de Radiodifuziune pe anii 2023 şi 2024 au fost trimise pentru raport la Comisiile pentru cultură, iar la Comisiile de buget pentru aviz asupra contului de execuţie bugetară. Rapoartele de activitate a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anii 2023 şi 2024 au fost trimise la Comisiile juridice, pentru drepturile omului şi egalitate de şanse. (Agerpres/ FOTO cdep.ro)

