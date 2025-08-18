Șase proiecte educaționale din Bârlad primesc finanțare totală de 245.000 lei prin programul național Fondul pentru un viitor mai bun în comunități

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 10:02

Copiii și tinerii din Bârlad vor beneficia de activități educaționale diverse, creative și incluzive, prin șase inițiative pentru educație finanțate în cadrul celei de-a șasea ediții a programului național „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”, dezvoltat de Federația Fundațiile Comunitare din România cu sprijinul Lidl România și coordonat local de Fundația Comunitară Bacău. Printre proiectele finanțate în Bârlad se numără programe care vizează educația pentru sănătate, promovarea culturii, a educației nonformale și susținerea copiilor cu deficiențe cognitive în dezvoltarea și integrarea lor în comunitate.

Fundația Comunitară Bacău anunță primii câștigători din Bârlad ai granturilor nerambursabile din cadrul programului național „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități”. Programul este susținut de Lidl România și implementat în mai multe orașe din țară, cu o alocare totală de peste 1.225.000 de lei în ediția a VI-a. La Bârlad, demersul este coordonat de Fundația Comunitară Bacău care dispune de 245.000 de lei pentru finanțarea de inițiative comunitare pentru educaţie.

Inițiativele venite din comunitate au fost selectate în baza unui concurs de proiecte, care a fost precedat de sesiuni de îndrumare și feedback individual susținute de echipa Fundației Comunitare Bacău. La aceste sesiuni au putut lua parte toți cei interesați să aplice, pentru a-și dezvolta proiectele și a le adapta cât mai bine la nevoile comunității.

În urma concursului au fost selectate șase proiecte finaliste, care până în decembrie 2025 vor pune în practică soluții variate pentru a răspunde provocărilor din educație din comunitatea locală:

Fundația Cristi’s Outreach Program și-a propus sprijinirea copiilor diagnosticați cu autism, beneficiari ai Fundației, cu vârste cuprinse între 2-8 ani prin proiectul “ Lumea mea, lumea ta – construim punți pentru copiii diagnosticați cu autism”, având scopul de a le oferi sprijin prin terapie specializată, activități educative și de socializare socială care să le îmbunătățească dezvoltarea cognitivă, socială și motrică. De asemenea, proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în sprijinirea familiilor care au copii cu autism, prin colaborări cu instituțiile locale precum biblioteca și sala de gimnastică CSS și prin formarea unei rețele de suport pentru părinți.

și-a propus sprijinirea copiilor diagnosticați cu autism, beneficiari ai Fundației, cu vârste cuprinse între 2-8 ani prin proiectul “ având scopul de a le oferi sprijin prin terapie specializată, activități educative și de socializare socială care să le îmbunătățească dezvoltarea cognitivă, socială și motrică. De asemenea, proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în sprijinirea familiilor care au copii cu autism, prin colaborări cu instituțiile locale precum biblioteca și sala de gimnastică CSS și prin formarea unei rețele de suport pentru părinți. Asociația „Mouseion” Bârlad, prin proiectul “Prima generație de mediatori culturali voluntari” va încuraja tinerii să descopere, să aprecieze istoria locală și să participe activ la viața culturală, printr-o expunere diacronică asupra evoluției și dezvoltării comunității locale și ale mediului înconjurător din perspectiva specialiștilor muzeului. Proiectul propune adaptarea ofertei culturale la noile tehnologii și interese ale tinerilor pentru a face cultura mai atractivă și pentru a-i determina să devină consumatori consecvenți de cultură.

prin proiectul va încuraja tinerii să descopere, să aprecieze istoria locală și să participe activ la viața culturală, printr-o expunere diacronică asupra evoluției și dezvoltării comunității locale și ale mediului înconjurător din perspectiva specialiștilor muzeului. Proiectul propune adaptarea ofertei culturale la noile tehnologii și interese ale tinerilor pentru a face cultura mai atractivă și pentru a-i determina să devină consumatori consecvenți de cultură. Asociația pentru Susținerea Educației Medicale și-a propus ca obiectiv creșterea nivelului de educație medicală în rândul elevilor de gimnaziu prin activități interactive adaptate vârstei, oferind acces la informații medicale esențiale într-un mod atractiv.Proiectul “ EDUMED Start în sănătate” urmărește Instruirea a 500 de elevi de gimnaziu și 25 de profesori în noțiuni legate de igienă, alimentație și anatomie și fiziologie de bază, instruirea e 25 de voluntari și crearea unei biblioteci digitale prin care profesorii, elevii și voluntarii să aibă acces la informații corecte din punct de vedere medical.

și-a propus ca obiectiv creșterea nivelului de educație medicală în rândul elevilor de gimnaziu prin activități interactive adaptate vârstei, oferind acces la informații medicale esențiale într-un mod atractiv.Proiectul “ urmărește Instruirea a 500 de elevi de gimnaziu și 25 de profesori în noțiuni legate de igienă, alimentație și anatomie și fiziologie de bază, instruirea e 25 de voluntari și crearea unei biblioteci digitale prin care profesorii, elevii și voluntarii să aibă acces la informații corecte din punct de vedere medical. Asociația Părinților Vasile Pârvan implementează proiectul “Laboratorul de Democrație” cu scopul de a dezvolta competențele civice și democratice ale tinerilor și cadrelor didactice din Școala gimnazială Vasile Pârvan din Bârlad prin implementarea de activități educaționale practice și interactive și crearea unui Laborator de Democrație.

implementează proiectul cu scopul de a dezvolta competențele civice și democratice ale tinerilor și cadrelor didactice din Școala gimnazială Vasile Pârvan din Bârlad prin implementarea de activități educaționale practice și interactive și crearea unui Laborator de Democrație. Asociația Speranță și Tradiții prin proiectul “ Constelația Educației” urmărește ca elevii și tinerii din grupul țintă să-și descopere abilitățile/potențialul, să aibă acces la seturi educative de ultimă generație, iar prin atelierele interactive să facă mai ușor corelații între informațiile teoretice și aplicabilitatea acestora în viața de zi cu zi. Nu în ultimul rând, prin cunoștințele de astronomie acumulate, să tureze motoarele viselor lor. Dacă un asteroid va purta numele Vîntdevară, orice vis urmat cu pasiune, poate deveni realitate.

prin proiectul “ urmărește ca elevii și tinerii din grupul țintă să-și descopere abilitățile/potențialul, să aibă acces la seturi educative de ultimă generație, iar prin atelierele interactive să facă mai ușor corelații între informațiile teoretice și aplicabilitatea acestora în viața de zi cu zi. Nu în ultimul rând, prin cunoștințele de astronomie acumulate, să tureze motoarele viselor lor. Dacă un asteroid va purta numele Vîntdevară, orice vis urmat cu pasiune, poate deveni realitate. Asociația ”Bună Ziua Copii din România” prin proiectul “Construim împreună un viitor mai bun” urmărește educarea comunității și formarea tinerilor ca susținători activi ai incluziunii, pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării copiilor cu autism și altor tulburări de dezvoltare, facilitarea accesului la servicii de socializare, integrare și sprijin comunitar pentru acești copii, reducerea inegalităților sociale și promovarea unei culturi a empatiei, colaborării și responsabilității civice. Obiectivul este pregătirea comunității și crearea unui cadru în care membrii săi să se implice în acțiuni de conștientizare a nevoii de incluziune a copiilor cu TSA.

Selecția proiectelor a fost făcută de un juriu format din specialişti în domenii legate de temele Fondului și reprezentanți din comunitate.

„Implementăm Fondul pentru un viitor mai bun în comunități pentru prima oară la Bârlad și pentru a doua oară ca Fundație Comunitară. Suntem onorați să susținem 6 inițiative locale care aduc energie, speranță și soluții concrete în viața copiilor și tinerilor din Bârlad. Este impresionant să vedem câtă implicare, creativitate și curaj există în comunitate. Prin acest fond, nu oferim doar finanțare, ci construim împreună încredere, parteneriate și oportunități reale de învățare.”, a declarat Mihai Căprioară, director executiv al Fundației Comunitare Bacău.

O cronică a programului, noutăți din proiecte, precum și fotografii de la activități veți găsi pe pagina web a programului https://fondulpentruunviitormaibun.ro/ sau pe pagina de Facebook a Fundației Comunitare Bacău https://www.facebook.com/fundatiacomunitarabacau.

Inițiativa programului „Fondul pentru un viitor mai bun în comunități” vine ca un răspuns la nevoile reale ale comunității și este o măsură prin care Lidl România și Federația Fundațiile Comunitare din România cu sprijinul Lidl România își propune să finanțeze soluții relevante, cu impact pe termen lung, pentru provocările locale din domeniul educației. În primele 5 ediții, programul a finanțat cu peste 6 milioane de lei 158 de proiecte în 24 de orașe din România, mobilizând mii de cetățeni și contribuind la schimbări pozitive pe termen lung.

Programul se desfăşoară în această ediție în 5 comunități din ţară: Bârlad, Drobeta Turnu-Severin, Galați, Târgu Jiu și Vaslui, cu sprijinul Lidl România, sub umbrela Federației Fundațiile Comunitare din România, iar în Bârlad este gestionat de către Fundația Comunitară Bacău.

__

Fundația Comunitară Bacău: Din anul 2013, alături de parteneri și donatori, Fundația Comunitară Bacău susține financiar și cu expertiză inițiative în domenii precum educație, educația pentru sănătate și social, implementând cu interes deosebit proiecte care vizează protecția mediului, implicarea civică și dezvoltarea spațiilor comunitare.

Federația Fundațiile Comunitare din România (FFCR) a fost fondată în 2012 și are rolul de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care contribuie la construirea unor comunități conștiente, generoase, incluzive și durabile. Federația susține 16 fundații comunitare însumând peste 10.000 de proiecte și 110 milioane de lei în investiții comunitare. Până în prezent, Fundațiile Comunitare au derulat programe în 32 din cele 41 de județe din România și rețeaua este în continuă creștere.

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Germania și Europa. Lidl operează în prezent peste 12.600 de magazine și peste 230 de centre logistice și depozite în 31 de țări.

Lidl este un smart discounter care le oferă clienților produse cu cel mai bun raport calitate-preț. În spatele serviciilor și operațiunilor din magazine și centrele logistice stau simplitatea și orientarea către eficiență. Design-ul și structura proceselor standardizate sunt asigurate de către Lidl Stiftung, cu sediul central la Neckarsulm.

În toate domeniile sale de activitate, Lidl este o companie care acționează cu responsabilitate față de oameni, societate și mediu. Pentru Lidl, sustenabilitatea este metoda prin care își îndeplinește, zi de zi, promisiunea cu privire la calitate.