‘Sărbătorile Iaşului’ – la a XXXIV-a ediţie, cu târguri, spectacole, focuri de artificii şi jocuri de drone

Publicat de Andreea Drilea, 3 octombrie 2025, 06:23

Momentele de prăznuire de la Iaşi, la mijloc de octombrie, reprezintă un prilej de comuniune întru sfinţenie a drepslăvitorilor creștini din țară, dar și din străinătate. Anul acesta, pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina şi la moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia), la finalul zilei de 11 octombrie.

Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi va începe miercuri dimineață, 8 octombrie, de la ora 6.00, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, racla cu sfintele moaște va fi purtată în cadrul tradiţionalei procesiuni, fiind depusă în baldachinul special amenajat în curtea Ansamblului Mitropolitan, unde va rămâne până când rândul de închinare va putea fi gestionat din interiorul lăcaşului de cult, moment estimat a fi la începutul zilei de miercuri, 15 octombrie.

În data de 14 octombrie 2025, ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba Sfintei Liturghii va fi săvârşită, începând cu ora 9.00, pe un podium amplasat la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane. Pentru cei care nu vor reuşi să fie prezenţi în preajma zonei amenajate, anunţăm că slujba va putea fi urmărită și de la distanță, pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în mai multe locaţii.

Amintim că şi anul acesta, ca măsură de informare, punem la dispoziţie două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului organizat la Iaşi cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva. Aceste numere sunt: 0757.57.91.00 şi 0757.033.466, valabile în perioada 8-15 octombrie. De asemenea, pe portalul doxologia.ro și site-ul mmb.ro va fi afişat în timp real, non-stop, locul unde se află capătul rândului închinătorilor ce va fi dispus pe acelaşi traseu bine-cunoscut.

Reprezentanții instituțiilor de presă vor avea acces la evenimentele organizate cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva pe baza legitimațiilor de serviciu, cu rugămintea de a trimite anterior, pentru a putea comunica mai eficient, pe adresa presa@mmb.ro, datele de contact: instituția de presă, numele și prenumele jurnalistului, funcția, adresa de email și un număr de telefon mobil. Zonele de acces pentru presă și alte informații utile vor fi comunicate de către organizatori la fața locului.

Programul evenimentelor organizate anul acesta de către Arhiepiscopia Iaşilor este ataşat mai jos, împreună cu câteva informații despre viaţa Sfântului Ierarh Grigorie Palama și despre viața Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru alte amănunte, vă recomandăm să urmăriți secțiunea care va fi dedicată acestui eveniment pe portalul https://doxologia.ro/.

Dumnezeu să răsplătească tuturor osteneala depusă cu evlavie şi răbdare în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva, să călăuzească pașii pelerinilor și ai închinătorilor către Catedrala Mitropolitană din Iași cu nădejdea că, cei ce caută sfinţenia cu mult dor, reuşesc să facă „din trup biserică şi din inimă altar”. Această sărbătoare, ca și întreaga viață, să o trăim luând mereu aminte la cuvântul dătător de nădejde și de bună îndrăzneală al Sfântului Grigorie Palama: „cine se curăţeşte prin nevoinţă, îl vede pe Dumnezeu în lumină”.

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Iaşilor