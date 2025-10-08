Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva – Program 8-15 octombrie 2025

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva – Program 8-15 octombrie 2025

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva – Program 8-15 octombrie 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 octombrie 2025, 05:00

Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iaşi va începe în această dimineață (8 octombrie) la ora 6.00, odată cu citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva.

 

SĂRBĂTOAREA SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA

Program 8-15 octombrie 2025

 

Miercuri, 8 octombrie 2025

– 6.00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

– 6.30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Va participa Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

– 7.00: Așezarea sfintelor moaşte spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din faţa Căminului preoțesc Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

– 7.00-7.30: Sfinţirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”

– 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

– 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

 

Joi, 9 octombrie 2025

– 7.00-11.00Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

– 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

– 18.00: Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Muzeul Mitropolitan)

Vineri, 10 octombrie 2025

– 7.00-11.00Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

– 16.00-16.30Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

– 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană)

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

– 7.00-11.00Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

– 8.00-12.00: Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași

– 12.00–17.00: Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan)

– 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

– 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Catedrala Mitropolitană)

– 23.30: Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la aeroportul din Iași

– 23.50: Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Catedrala Mitropolitană

Duminică, 12 octombrie 2025

– 7.00-11.00Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

– 16.00-17.00Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

– 19.00-20.30: Pelerinajul Calea Sfinţilor”. Procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului.

– 21.00-0.00Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană)

Luni, 13 octombrie 2025

– 7.00-11.30: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

– 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

– 21.00-2.00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

Marți, 14 octombrie 2025

– 7.00-9.00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană)

– 9.00-12.30Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice vor fi date de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iaşi)

– 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

– 19.0023.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană)

Miercuri, 15 octombrie 2025

– 7.00-11.00Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană)

– 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană)

Etichete:
(FOTO/ AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași a început împodobirea baldachinului în care va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 13:03

(FOTO/ AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași a început împodobirea baldachinului în care va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva

La Catedrala Mitropolitană din Iași a început împodobirea baldachinului în care va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva....

(FOTO/ AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași a început împodobirea baldachinului în care va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva
(AUDIO) Autoritățile din județul Vaslui cer măsuri urgente pentru gestionarea câinilor fără stăpân și prevenirea rabiei
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 12:40

(AUDIO) Autoritățile din județul Vaslui cer măsuri urgente pentru gestionarea câinilor fără stăpân și prevenirea rabiei

Primarii din mai multe localități semnalează lipsa resurselor financiare pentru microciparea, vaccinarea, adăpostirea și sterilizarea...

(AUDIO) Autoritățile din județul Vaslui cer măsuri urgente pentru gestionarea câinilor fără stăpân și prevenirea rabiei
Autorităţile le recomandă oamenilor aflați în zonele cu cod roșu și portocaliu să evite deplasările şi să respecte sfaturile oferite pentru siguranţa lor
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 11:40

Autorităţile le recomandă oamenilor aflați în zonele cu cod roșu și portocaliu să evite deplasările şi să respecte sfaturile oferite pentru siguranţa lor

Autorităţile le recomandă oamenilor, în special celor care se află în zonele vizate de cod roşu de ploi abundente, să evite deplasările care...

Autorităţile le recomandă oamenilor aflați în zonele cu cod roșu și portocaliu să evite deplasările şi să respecte sfaturile oferite pentru siguranţa lor
METEO: Ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 11:25

METEO: Ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 10 – 7 octombrie, ora 21 Fenomene vizate: ploi însemnate...

METEO: Ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 07:41

În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent

În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent. Un ciclon care vine dinspre Marea Mediterană va ajunge astăzi şi pe...

În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 07:19

(AUDIO) Daniela Orășanu: Programele școlare din liceele tehnologice sunt învechite și nu mai răspund cerințelor actuale ale pieței muncii

Programele școlare din liceele tehnologice sunt învechite și nu mai răspund cerințelor actuale ale pieței muncii, atrage atenția Daniela...

(AUDIO) Daniela Orășanu: Programele școlare din liceele tehnologice sunt învechite și nu mai răspund cerințelor actuale ale pieței muncii
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 06:44

Preşedintele francez i-a acordat fostului premier 48 de ore pentru a ajunge la un acord pentru formarea unui guvern

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a acordat fostului premier Sébastien Lecornu un termen de 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu partidele...

Preşedintele francez i-a acordat fostului premier 48 de ore pentru a ajunge la un acord pentru formarea unui guvern
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 06:19

Iași: Dublă lansare de carte la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi organizează miercuri, 8 octombrie 2025,...

Iași: Dublă lansare de carte la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”