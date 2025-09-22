S-a încheiat dezbaterea moțiunii simple AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 19:13

Moţiunea simplă depusă de AUR la adresa ministrului mediului, Diana Buzoianu, este dezbătută la această oră de plenul Camerei Deputaţilor.

Semnatarii documentului o acuză că blochează finalizarea unor hidrocentrale începute înainte de 1989 şi solicită eliberarea avizelor de mediu şi stabilirea unui calendar clar pentru urgentarea lucrărilor.

Proiectele începute înainte de 1989 rămân blocate sau plimbate între avize, exproprieri, evaluarea impactului asupra mediului şi litigii, în timp ce sistemul cumpără scump energie la oră de vârf – a afirmat deputatul AUR Silviu Octavian Gurlui.

Silviu Octavian Gurlui: Blocarea hidrocentralelor înseamnă blocarea securităţii energetice, perpetuarea haosului din sistem şi expunerea ţării noastre la dependenţă şi la preţuri impuse din exterior.

Diana Buzoianu a respins acuzaţiile şi a catalogat demersul AUR ca manipulator.

Diana Buzoianu: Linia roşie a Ministerului Mediului este că vom respecta legea. Au apus vremurile în care bandiţii dădeau pe la telefoane ordine de ce avize şi acorduri de mediu să treacă. A apus vremea în care bandiţii puneau presiune publică să treacă anumite acorduri de mediu.

PSD nu susţine moţiunea, dar atrage atenţia că blocajele din Ministerul Mediului afectează direct securitatea energetică a României – a declarat deputatul social-democrat Corina-Gabriela Ene.

Corina-Gabriela Ene: PSD va continua să sprijine coaliţia şi pe actualul ministru al mediului, dacă îşi asumă public aici, în plen, că vor fi emise toate avizele pentru punerea în funcţiune a următoarelor investiţii: hidrocentrala de la Paşcani, dar şi Surduc-Siriu, complexul hidroenergetic Cerna-Motru-Tismana – etapa II-a şi Cornetu-Avrig.

În sprijinul ministrului mediului a vorbit şi deputatul USR Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă: Nu ceda, Diana! Bate-te în continuare! Luptă pentru cetăţenii din ţara asta şi cu mafioţii balastierelor care sunt transpartinici şi cu ăia care ne distrug pădurile.

Miercuri este programat votul asupra documentului; o eventuală adoptare a moţiunii simple nu implică automat şi demiterea ministrului.

Dezbaterile s-au încheiat cu puţin timp în urmă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)