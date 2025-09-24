RUSALKA ajunge la Iași: proiecția de gală a filmului regizat de Claudiu Mitcu, cu Maia Morgenstern, are loc pe 10 octombrie la Cinema Ateneu

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 10:30





RUSALKA, regizat de Claudiu Mitcu, un film care abordează tema înaintării în vârstă şi a înfruntării regretelor trecutului, cu o distribuție ce include mari actori ai scenei românești, va ajunge în cinematografele din mai multe orașe din țară.

Celebra actriță Maia Morgenstern joacă rolul principal, cel al unei doamne care își invită prietenii apropiați să petreacă un sejur în locul unde, încă din tinerețe, obișnuiau să își facă vacanțele împreună. Cu ocazia revederii, vrea să le spună că mai are puțin de trăit.

Din distribuție mai fac parte: Rodica Lazar, Rodica Negrea, Diana Gheorghian, Claudiu Istodor, Nelu Serghei, Silvana Mihai, Aida Economu, Pia Brătianu și Doina Severin.

Proiecție de gală în prezența echipei va avea loc la Cinema Ateneu Iași, pe 10 octombrie, de la ora 20:00, alături de regizorul Claudiu Mitcu.

BILETE: cinemaiasi.ro/film/rusalka-proiectie-de-gala/

Pentru Claudiu Mitcu, cunoscut pentru numeroasele sale documentare, printre care „Rețeaua” (2015), „Procesul” (2017), „Emigrant Blues: un road movie în 2 ½ capitole (2019) și „Hai, România!” (2024), RUSALKA reprezintă debutul său în lungmetraj de ficțiune.

Filmat în Bulgaria, pe o plajă sălbatică și discretă, RUSALKA își ia titlul de la numele stațiunii în care cinci vechi prieteni ajunși acum în jurul vârstei de 60 de ani, petrec câteva zile împreună, rememorând amintiri din tinerețe.

„Știam de stațiunea Rusalka de ceva vreme. Am ajuns de mai multe ori aici, în timpul pandemiei și m-a mirat cum, deși totul părea decrepit, avea o frumusețe aparte. I-am arătat fotografii lui Mihai Mincan și am hotărât să realizăm un proiect împreună. Locul ne-a inspirat să scriem o poveste despre niște oamenii care ajung la o vârstă înaintată și care recunosc în cele din urmă că viața lor ar fi putut fi alta.”, a declarat regizorul și producătorul Claudiu Mitcu

TRAILER: https://youtu.be/Qvz0T_Is_Lg

„Unde mă regăsesc sau ceea ce e din mine, e un soi de jale, nevoia unei evaluări a întregii vieți și nevoia de prietenie. Sunt niște oameni în vârstă, cu metehnele lor, cu nevoia de a se agăța de viață, de sentimentul de prietenie, de joc. Sunt dezamăgiți unii de alții, se ironizează, se împung, dar au nevoie unii de alții. Apartenența la un grup. Cu toate tensiunile și cu toate neînțelegerile, ei își aparțin unul altuia. Și asta mi-a făcut bine.”, mărturisește actrița Maia Morgenstern despre partitura sa din filmul RUSALKA.

Scenariul a fost scris de Claudiu Mitcu, în colaborare cu Mihai Mincan.

RUSALKA a fost produs de WEAREBASCA, în coproducție cu CHAINSAW EUROPE.

Producători: Claudiu Mitcu, Ioachim Stroe.

Imaginea filmului este semnată de Luchian Ciobanu, iar montajul a fost realizat de Ioachim Stroe.

RUSALKA a mai fost prezentat publicului anul trecut, în cadrul unor festivaluri, printre care EU Film Days în Tokyo, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca, Serile Filmului Românesc de la Iași, programul Noul Film European de la Stockholm.

Despre Claudiu Mitcu

Claudiu Mitcu este producător și regizor de film. Cele mai recente producții pentru care semnează regia sunt documentarul „Hai, România!”, scurtmetrajele „O altă primăvară”, „Vali”, „Dragostea e în aer„ și lungmetrajul de debut în ficțiune „Rusalka”. În prezent, se află în post-producție cu lungmetrajul „Ce crede Dumnezeu despre animale”.

Despre WEAREBASCA

Wearebasca este o companie de producție și postproductie de film care a realizat mai bine de 15 documentare, dintre care cele mai recente amintim „Pentru mine tu ești Ceaușescu”, regia Sebastian Mihăilescu, „Vulturii din Țaga”, regia Iulian Manuel Ghervas și Adina Popescu, „De ce scriu ăștia pe pereți?”, regia Alin Boeru. Compania a produs și peste 15 scurtmetraje și, în ultimii ani, câteva lungmetraje de ficțiune, „Monștri.”, regia Marius Olteanu, „Băieții buni ajung în Rai”, regia Radu Potcoavă, „Rusalka”, regia Claudiu Mitcu.