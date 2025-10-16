Românii resimt scumpirile din ultima perioadă

Publicat de Andreea Drilea, 16 octombrie 2025, 06:46

Creşterile de preţuri la utilităţi, alimente şi combustibil i-au afectat pe majoritatea românilor.

Un sondaj realizat de eJobs arată că peste trei sferturi dintre participanţi resimt semnificativ scumpirile.

Potrivit sondajului, 89% dintre români spun că au fost loviţi cel mai mult de creşterea tarifelor la utilităţi, iar 85% de scumpirea alimentelor.

În total, 76% dintre respondenţi declară că impactul economic a fost semnificativ.

Pentru a face faţă schimbărilor, cei mai mulţi au redus cheltuielile neesenţiale: au renunţat la vacanţe, la ieşirile în oraş şi la cumpărături.

Sondajul a mai arătat că peste 40% dintre respondenţi caută acum un loc de muncă mai bine plătit, iar 65% ar prefera un salariu mai mare în locul beneficiilor extrasalariale.

Sondajul a fost realizat de eJobs în luna septembrie, pe un eşantion de peste o mie de respondenţi.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro