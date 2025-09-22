România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 14:25

Începe toamna astronomică în emisfera nordică. Astăzi este echinocţiul de toamnă, când durata zilei este egală cu cea a nopţii, apoi durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopţilor să crească până la 21 decembrie, când va avea loc solstiţiul de iarnă.

Anul acesta, România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie. Ora 04:00 va deveni ora 03:00, ceea ce va face ca 26 octombrie să fie cea mai lungă zi din acest an. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)