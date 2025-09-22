Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 14:25

Începe toamna astronomică în emisfera nordică. Astăzi este echinocţiul de toamnă, când durata zilei este egală cu cea a nopţii, apoi durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopţilor să crească până la 21 decembrie, când va avea loc solstiţiul de iarnă.

Anul acesta, România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie. Ora 04:00 va deveni ora 03:00, ceea ce va face ca 26 octombrie să fie cea mai lungă zi din acest an. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 10:14

DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă, în care victimele primesc mesaje aparent...

DNSC avertizează asupra unei noi tentative de fraudă
Platforma online de achiziţionare biletelor CFR, temporar indisponibilă luni, între orele 9:00 şi 13:00
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 08:31

Platforma online de achiziţionare biletelor CFR, temporar indisponibilă luni, între orele 9:00 şi 13:00

Platforma online de achiziţionare biletelor CFR va fi temporar indisponibilă astăzi, între orele 9:00 şi 13:00, pentru lucrări ample de...

Platforma online de achiziţionare biletelor CFR, temporar indisponibilă luni, între orele 9:00 şi 13:00
La Guvern este aşteptată o decizie în ceea ce priveşte prelungirea măsurii de plafonare a preţurilor la alimentele de bază
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 07:29

La Guvern este aşteptată o decizie în ceea ce priveşte prelungirea măsurii de plafonare a preţurilor la alimentele de bază

La Guvern este aşteptată săptămâna aceasta o decizie în ceea ce priveşte prelungirea măsurii de plafonare a preţurilor la alimentele de...

La Guvern este aşteptată o decizie în ceea ce priveşte prelungirea măsurii de plafonare a preţurilor la alimentele de bază
Premierul va discuta, la Bruxelles, despre creditele angajate de România și deficitul bugetar
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 06:48

Premierul va discuta, la Bruxelles, despre creditele angajate de România și deficitul bugetar

Premierul Ilie Bolojan se va afla luni la Bruxelles pentru a discuta cu mai mulți comisari europeni, printre care cel al economiei și cel pentru...

Premierul va discuta, la Bruxelles, despre creditele angajate de România și deficitul bugetar
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 06:44

IRCC va crește de la 1 octombrie

IRCC va crește de la 1 octombrie la 6,06%, cea mai mare valoare de când a fost introdus acest indice, în urma cu șase ani. În prezent acesta...

IRCC va crește de la 1 octombrie
Naţional luni, 22 septembrie 2025, 06:40

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului se dezbate în plenul Camerei; va fi votată miercuri

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, depusă de AUR, va fi dezbătută, luni, în plenul Camerei...

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului se dezbate în plenul Camerei; va fi votată miercuri
Naţional duminică, 21 septembrie 2025, 10:41

Fermierii români au obţinut o producţie-record de cereale de aproape 17 milioane de tone

Fermierii români au obţinut o producţie-record de cereale de aproape 17 milioane de tone, cu patru milioane mai mult faţă de anul trecut –...

Fermierii români au obţinut o producţie-record de cereale de aproape 17 milioane de tone
Naţional duminică, 21 septembrie 2025, 09:29

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră. Este vorba de extragerea imediată a exemplarelor...

Ministerul Mediului a propus noi soluţii de gestionare a populaţiei de urşi din ţara noastră