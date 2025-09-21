România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 septembrie 2025, 07:20 / actualizat: 21 septembrie 2025, 9:32

România va produce drone cu finanţare în cadrul noului program european SAFE, prin care Uniunea asigură împrumuturi avantajoase pentru înzestrarea şi infrastructura militară.

Săptămâna viitoare, miniştrii de resort vor avea o prima întâlnire cu responsabilii Comisiei Europene privind aşa-numitul zid de drone pe care intenţionează să-l creeze în flacul estic, a anunţat ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu la Timişoara, unde are loc o reuniune aniversară a USR.

Ionuţ Moşteanu: Avem această oportunitate de finanţare care se cheamă programul SAFE, prin care Uniunea Europeană va finanţa achiziţia de armament şi pentru următorii ani, armament, pe de o parte, investiţii în armament, în înzestrare, cum numim noi, şi în mobilitate militară, partea de drumuri, de autostrăzi, de căi ferate, de poduri. Şi aici avem în vedere să producem şi drone. Şi săptămâna viitoare ne vom auzi prima dată miniştrii apărării cu Comisia pe această temă, acel zid de drone pe care vrea să îl finanţeze Uniunea Europeană, şi asta este numai una din iniţiative, pe lângă ce vom face noi separat. (Rador/ FOTO facebook Ionuţ Moşteanu)