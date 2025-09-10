Restricții în trafic la orele de vârf pentru mașinile – școală în municipiul Iași

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 10:10

În contextul aglomerării traficului rutier odată cu începerea școlii, primarul Mihai Chirica a dispus Poliției Locale să ia măsuri pentru restricționarea în trafic, la orele de vârf, a autovehiculelor lente, cum sunt cele ale școlilor de șoferi.

Astfel, încă de săptămâna trecută, Poliția Locală a somat 21 de școli de șoferi din municipiu să respecte prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 49 / 2019, care reglementează, printre altele, modul în care se derulează susţinerea examenelor şi pregătirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere.

Concret, este interzisă susţinerea examenelor şi pregătirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere în intervalele orare 7.00 – 9.00 şi 16.00 – 18.00 pe următoarele artere de circulație:

  • şoseaua și strada Păcurari,
  • bulevardul Independenţei,
  • bulevardul Carol I,
  • strada Sărărie,
  • strada Elena Doamna,
  • strada Anastasie Panu,
  • strada Palat,
  • strada Sfântul Lazăr,
  • strada Smârdan,
  • bulevardul Tudor Vladimirescu,
  • strada Vasile Lupu,
  • strada Gării,
  • strada Râpa Galbenă,
  • strada Nicolina,
  • şoseaua Nicolina,
  • bulevardul Ţuţora,
  • strada si şoseaua Bucium.

Restricțiile se aplică și pentru circulația mașinilor de aprovizionare, vehiculelor grele, utilajelor de construcții, camioanelor, remorcilor și semiremorcilor.

ATENȚIE! Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.000 și 2.500 lei. Sancțiunile vor fi aplicate de Poliţia Locală.

Conducerea Primăriei Municipiului Iași face un apel și la Poliția Rutieră să sprijine, prin atenționarea instructorilor, aplicarea acestor măsuri de descongestionare a traficului rutier.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iaşi

